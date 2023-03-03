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Частные образовательные организации Новосибирска объединились

  • 03/03/2023, 18:25
Автор:
частные школы Новосибирска
Чтобы продвигать в регионе частное образование.

— Вчера у нас состоялась конференция, на котором мы учредили «Ассоциацию частных образовательных организаций Новосибирской области». Впервые в регионе в одном сообществе объединяются и будут работать над совместными проектами частные школы, колледжи и организации дополнительного образования, — сообщил учредитель «Новоколледжа» и директор «Новошколы» Сергей Чернышов.

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Учредителями ассоциации стали четыре частные школы («Белая Ворона», «Юнион», «Умная школа», «Новошкола»), стартап-проект частной школы на базе медцентра «Ласточка», частный колледж («Новоколледж»), а также пять центров дополнительного образования (студия «Контур», «Госзаказ», спортклуб «Октагон», лаборатория игр «В-агон»). Председателем правления ассоциации избран Сергей Чернышов, исполнительным директором — Татьяна Сухова, автор будущей инклюзивной школы, которая формируется на базе медцентра «Ласточка».

Сергей Чернышов также рассказал о планах работы ассоциации до конца нынешнего учебного года.

— Это будет совместное позиционирование и продвижение частного образования в регионе. Наша цель — добиться того, чтобы членство в ассоциации было символом качественной образовательной услуги, — заявил собеседник редакции.

В планах предпринимателей от образования — проведение акций для привлечения внимания к отрасли: «Учитель года частной школы Новосибирской области», «Педагог дополнительного образования Новосибирской области», спортивно-творческо-научного фестиваля — аналога муниципальных конференций и олимпиад. Кроме того, партнеры намерены создать единую афишу событий, а также обмениваться правовым и методическим опытом.

— Поскольку, в отличие от многих подобных кружков, наша ассоциация — дело открытое и публичное, то мы приглашаем и другие школы и центры допобразования, которые разделяют принципы гуманистического образования и свободного развития личности как приоритета образования, присоединяться к нашему общему хорошему делу, — отметил Сергей Чернышов. — Давайте совместно покажем, как можно работать коллективно и хорошо.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о миссии частной школы

Фото со страницы Сергей Чернышова «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес Образование Город

Регионы: Новосибирск

Теги : частные школы Новосибирска Частное образование центры дополнительного образования Новосибирска


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