Астролог Зараев о влиянии коридора затмений на знаки зодиака

Астролог Александр Зараев составил прогноз для знаков зодиака на вторую половину октября с учетом коридора затмений. Эксперт отмечает, что будут периоды, способствующие обучению и расширению круга знакомств, а также возможности создания творческих союзов. По его мнению, интенсивная перестройка начнется после того, как Солнце войдет в знак Скорпиона, что случится после 23 октября.
Зараев рекомендует подготовиться и уделить внимание здоровью, не пренебрегать витаминами и травами.
В промежуток коридора затмений, предупреждает специалист, может возникнуть недомогание, что часто связывается с кармическими процессами. В этот период необходимо воспользоваться возможностью отпустить и изменить всё то, что нужно оставить позади, добавляет эксперт.
Весы
Начните новую перестройку и поработайте над тем, чтобы выбраться из рутины.
Скорпион
Будьте осторожны и контролируйте свое питание, слова и поступки, так как они переживают период энергетического спада.
Стрелец
Для вас это будет динамичный и активный период с интересными встречами и знакомствами, однако астролог рекомендует снизить уровень активности.
Козерог
Дерзайте и стремитесь к максимальным достижениям.
Водолей
Для вас откроются новые горизонты, включая расширение круга знакомств и возможные путешествия. Ваша привлекательность для противоположного пола достигнет пика.
Рыбы
Ищите поддержку, так как будет не хватать уверенности. В конце месяца ваша интуиция оживет.
Овен
В данный период ваши отношения пройдут проверку на прочность, а эмоциональная экспрессия может привести к появлению врагов.
Телец
Для вас это период активного общения. Могут быть найдены новые возможности для партнерства, включая любовные.
Близнецы
Для вас будет характерна повышенная магнетичность, это привлечет новые контакты и изменения в отношениях как на работе, так и с близкими.
Рак
Коридор затмений повлияет на повышение уровня общительности и стремления привлечь новых людей. Увеличится ваш личный магнетизм, и начнется активная творческая организация.
Лев
Вас ожидают поездки, которые могут быть как рабочими, так и личными. Этот период также подходит для размышлений о близких и коллективе.
Дева
Период накопления материальных благ и создания основы для будущего. В конце месяца возникнет желание воплотить новые идеи и обновления.
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Фото: freepik.com — freepik
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