Астролог Зараев о влиянии коридора затмений на знаки зодиака

Астролог Александр Зараев составил прогноз для знаков зодиака на вторую половину октября с учетом коридора затмений. Эксперт отмечает, что будут периоды, способствующие обучению и расширению круга знакомств, а также возможности создания творческих союзов. По его мнению, интенсивная перестройка начнется после того, как Солнце войдет в знак Скорпиона, что случится после 23 октября.

Зараев рекомендует подготовиться и уделить внимание здоровью, не пренебрегать витаминами и травами.

В промежуток коридора затмений, предупреждает специалист, может возникнуть недомогание, что часто связывается с кармическими процессами. В этот период необходимо воспользоваться возможностью отпустить и изменить всё то, что нужно оставить позади, добавляет эксперт.

Как повлияет коридор затмений на знаки зодиака

Весы

Начните новую перестройку и поработайте над тем, чтобы выбраться из рутины.

Скорпион

Будьте осторожны и контролируйте свое питание, слова и поступки, так как они переживают период энергетического спада.

Стрелец

Для вас это будет динамичный и активный период с интересными встречами и знакомствами, однако астролог рекомендует снизить уровень активности.

Козерог

Дерзайте и стремитесь к максимальным достижениям.

Водолей

Для вас откроются новые горизонты, включая расширение круга знакомств и возможные путешествия. Ваша привлекательность для противоположного пола достигнет пика.

Рыбы

Ищите поддержку, так как будет не хватать уверенности. В конце месяца ваша интуиция оживет.

Овен

В данный период ваши отношения пройдут проверку на прочность, а эмоциональная экспрессия может привести к появлению врагов.

Телец

Для вас это период активного общения. Могут быть найдены новые возможности для партнерства, включая любовные.

Близнецы

Для вас будет характерна повышенная магнетичность, это привлечет новые контакты и изменения в отношениях как на работе, так и с близкими.

Рак

Коридор затмений повлияет на повышение уровня общительности и стремления привлечь новых людей. Увеличится ваш личный магнетизм, и начнется активная творческая организация.

Лев

Вас ожидают поездки, которые могут быть как рабочими, так и личными. Этот период также подходит для размышлений о близких и коллективе.

Дева

Период накопления материальных благ и создания основы для будущего. В конце месяца возникнет желание воплотить новые идеи и обновления.

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