«Новосибирскснефтегаз» рассчитывает на льготы по НДПИ

По итогам 2019 года выручка (от реализации сырой нефти) АО «Новосибирскнефтегаз» составила 2,6 млрд рублей (в 2018 году — 3,26 млрд) — при себестоимости добычи 2,9 млрд рублей (3,3 млрд). В результате чистый убыток «Новосибирскнефтегаза» в 2019 году достиг 1,8 млрд. Для сравнения: в 2018 году компания получила чистую прибыль 500 тысяч рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия информации. Убытки от продаж составили 511 млн (240 млн).

— Руководство общества анализирует возможность получения льгот по НДПИ по Верх-Тарскому месторождению, что позволит обществу вернуться к рентабельности добычи нефти, — говорится в отчетности, подписанной гендиректором управляющей организации ООО «ПИТ СИБИНТЭК» Павлом Толстухиным. — Акционеры общества намерены — и в состоянии — предоставить ему необходимые средства для осуществления деятельности.

Тем не менее руководство компании уверено, что «Новосибирскнефтегаз» будет продолжать свою деятельность. Как уточняется в отчетной документации, компания имеет извлекаемые доказанные запасы , подтвержденные независимым оценщиком, а также ожидаемые чистые доходы от добычи в горизонте планирования до 2044 года (при условии осуществления необходимых капитальных затрат). Кроме того, оборотные активы компании на 31.12.2019 превышают ее краткосрочные обязательства, то есть риск ликвидности отсутствует.

Руководство компании подчеркивает, что риски отзыва лицензии у «Новосибирскнефтегаза» отсутствуют.

В январе на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе (Сибнедра) Алексей Партолин сообщал, что тенденция падения добычи нефти на месторождениях Новосибирской (а также Омской) области сохраняется. При этом он подтверждал, что об отзыве лицензий у недропользователей речи не идет.

По данным Сибнедр, в 2016 году на месторождениях Новосибирской области добыта 261 тысяча тонн, в 2017-м — 198 тысяч тонн, в 2018-м — 147 тысяч. Эксперты департамента по недропользованию прогнозировали, что по итогам 2019 года тенденция падения добычи нефти сохранится (В годовой отчетности «Новосибирскнефтегаза» за 2019 год объем добычи не указывается. — Ред.). Для сравнения: в 2009 году в Омской и Новосибирской областях компании в год добывали около 2 млн тонн нефти.

АО «Новосибирскнефтегаз» создано в 1994 году. Работает на Верх-Тарском месторождении. С сентября 2017 года руководство текущей деятельностью компании осуществляет ООО «ПИТ «СИБИНТЭК». Входит в ГК АО «НК «Нефтиса».

Фото с сайта компании АО «Новосибирскнефтегаз», раздел пресс-центр