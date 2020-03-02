«Новосибирскснефтегаз» рассчитывает на льготы по НДПИ

По итогам 2019 года выручка (от реализации сырой нефти) АО «Новосибирскнефтегаз» составила 2,6 млрд рублей (в 2018 году — 3,26 млрд) — при себестоимости добычи 2,9 млрд рублей (3,3 млрд). В результате чистый убыток «Новосибирскнефтегаза» в 2019 году достиг 1,8 млрд. Для сравнения: в 2018 году компания получила чистую прибыль 500 тысяч рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия информации. Убытки от продаж составили 511 млн (240 млн).
извлекаемые доказанные запасы, подтвержденные независимым оценщиком, а также ожидаемые чистые доходы от добычи в горизонте планирования до 2044 года (при условии осуществления необходимых капитальных затрат). Кроме того, оборотные активы компании на 31.12.2019 превышают ее краткосрочные обязательства, то есть риск ликвидности отсутствует.
— Руководство общества анализирует возможность получения льгот по НДПИ по Верх-Тарскому месторождению, что позволит обществу вернуться к рентабельности добычи нефти, — говорится в отчетности, подписанной гендиректором управляющей организации ООО «ПИТ СИБИНТЭК» Павлом Толстухиным. — Акционеры общества намерены — и в состоянии — предоставить ему необходимые средства для осуществления деятельности.
Руководство компании подчеркивает, что риски отзыва лицензии у «Новосибирскнефтегаза» отсутствуют.
В январе на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе (Сибнедра) Алексей Партолин сообщал, что тенденция падения добычи нефти на месторождениях Новосибирской (а также Омской) области сохраняется. При этом он подтверждал, что об отзыве лицензий у недропользователей речи не идет.
По данным Сибнедр, в 2016 году на месторождениях Новосибирской области добыта 261 тысяча тонн, в 2017-м — 198 тысяч тонн, в 2018-м — 147 тысяч. Эксперты департамента по недропользованию прогнозировали, что по итогам 2019 года тенденция падения добычи нефти сохранится (В годовой отчетности «Новосибирскнефтегаза» за 2019 год объем добычи не указывается. — Ред.). Для сравнения: в 2009 году в Омской и Новосибирской областях компании в год добывали около 2 млн тонн нефти.
АО «Новосибирскнефтегаз» создано в 1994 году. Работает на Верх-Тарском месторождении. С сентября 2017 года руководство текущей деятельностью компании осуществляет ООО «ПИТ «СИБИНТЭК». Входит в ГК АО «НК «Нефтиса».
Фото с сайта компании АО «Новосибирскнефтегаз», раздел пресс-центр
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