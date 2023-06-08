Студенты новосибирского вуза разрабатывают умную лавочку

Команда студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках проектной деятельности создает «умную» лавочку, в которую будут встроены датчики, контролирующие подогрев и охлаждение, дисплеи с прогнозом погоды и расписанием автобусов, а также порты для зарядки телефонов. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики вуза.

— SMART-скамейка визуально ничем не будет отличаться от обычной лавочки, но под ее сиденьем будет размещен технический ящик с электрическими устройствами. В торце будет установлена вертикальная панель с экраном, на котором в реальном времени будет показываться точное расписание автобусов и дополнительная информация. От панели будет протягиваться крыша над скамейкой, где установим лампу на солнечных батареях, — отметил Данила Шемякин, участник проекта.

На лавочке можно укрыться от непогоды и заодно зарядить телефон или отдохнуть от долгой прогулки в ожидании автобуса. Устанавливать такие лавочки можно будет как на остановках городского транспорта, так и в парковых зонах или просто на улицах.

— Наша разработка не является абсолютно уникальной, уже есть несколько видов подобных лавочек. Разработка будет защищена противоударным стеклом от повреждений. И в целом мы продумали как безопасность размещения оборудования, так и удобство для пользователей: все «системы» расположены так, чтобы не мешать людям отдыхать на лавочке, — подчеркнул Шемякин.

Сейчас опытный образец лавочки создается в лабораториях НГТУ НЭТИ при поддержке преподавателей вуза.

Напомним, в предущие годы в Новосибирске патылись реализовать проект «умных» остановок, «умной» улицы.

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