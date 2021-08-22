Минобороны отдаст Новосибирской области земельный участок

Департамент военного имущества Минобороны РФ по поручению главы министерства Сергея Шойгу готовит соглашение с губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность. При этом будут учтены интересы дислоцированных в области воинских частей, а также военнослужащих и членов их семей, говорится в сообщении, опубликованном в «Российской газете».

В Минобороны уточнили: решение передать региону не используемую военными землю министр принял в ответ на обращение губернатора.

— Планируется, что на переданных в областную собственность земельных участках будут реализованы проекты по строительству жилья, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в интересах жителей города, — отметили в Минобороны.

Месторасположения участка не уточняется, но не исключено, что речь идет о Военном городке, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска. Он занимает около 85 га земли, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и состоит из 36 кирпичных зданий, построенных в 1910-1913 и 1938-1941 годах.

Напомним, правительство региона и мэрия Новосибирска уже не один год пытаются сменить статус этого земельного участка. Уже проработана концепция его развития: здесь планируется создать спортивный, медицинский и военно-исторический кластер. Отмечалось, что ряд уже имеющихся на данной территории объектов может войти в основу каждого из кластеров. Так, для развития спортивного направления здесь имеется бассейн СКА, который в настоящее время восстанавливается, фехтовальный центр им. Позднякова. Медицину мог бы представить военный госпиталь со специальным отделением для больных коронавирусом. А расположенные на территории казармы могли бы заложить основы для ее использования в целях военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи как памятник истории и архитектуры.

Между тем, также сообщалось, что АО «ДОМ.РФ» добавило земли Военного городка №17 в планы по продаже территории в городе Новосибирске на 2021 год. АО «ДОМ.РФ» была разработана и направлена в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска концепция развития территории в границах города Новосибирска, ограниченной улицами Кошурникова, Бориса Богаткова, Лескова, Ипподромской, Фрунзе в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, предполагающая жилую застройку общей площадью 532 тысячи кв. м.