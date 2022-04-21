Новостройка или вторичка в Новосибирске — что выбрать?

Ипотека

При покупке квартиры в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться льготной программой «Семейная ипотека» от 5% годовых или ипотекой с господдержкой от 11,5%. Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье начинаются от 16,9%.

Современные технологии и ремонт

В отличие от вторичного жилья в новой квартире не нужно будет исправлять ошибки прошлого ремонта или демонтировать старые отделочные материалы, менять окна, входные двери, трубы или проводку.

Квартиры, готовые к ремонту

При внутренней отделке квартир используются высококачественные современные материалы. Ровный слой штукатурки и качественно ошпатлеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев.

Шумоизоляция

В «Расцветай на Обской» — кирпичные межкомнатные перегородки толщиной 120 мм. Кирпичная стена отлично поглощает звуковые волны, обеспечивая комфортную тишину в каждой комнате.

Панельные радиаторы

Эстетичный внешний вид, компактные размеры и лаконичный дизайн радиаторов подходят любому интерьеру. А отличная теплоотдача и длительный срок эксплуатации приборов гарантируют тепло и уют круглый год.

Окна

Окна — важный конструктивный элемент дома, который создает в квартире комфортный микроклимат и придает элегантный внешний вид. В «Расцветай на Обской» установлены окна с двухкамерным стеклопакетом и кашированным профилем.

Увеличенные оконные проемы в «Расцветай на Обской» создают в жилье ощущение пространства, комфорта и легкости: из-за обилия солнечного света комнаты кажутся светлее и просторнее.

Из квартир «Расцветай на Обской» открывается вид на реку и Бугринский мост. За Обью — живописный панорамный вид левобережья Новосибирска.

Входные двери

В каждой квартире установлены стальные, взломостойкие входные двери с полимерным окрашиванием, тепло- и звукоизоляцией, при заселении в квартиру их не придется менять.

Современные подъездные холлы

Оформление подъездов «Расцветай на Обской» перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно увидеть и плавность речной волны, и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

Современные планировки

Планировки «Расцветай на Обской» продуманы и функциональны, без неиспользуемого пространства: просторные кухни, функциональные прихожие и гардеробные. В таком жилье можно смело воплощать даже самые смелые дизайнерские идеи.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а,

(383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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