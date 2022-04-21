Новостройка или вторичка в Новосибирске — что выбрать?

При покупке квартиры в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться льготной программой «Семейная ипотека» от 5% годовых или ипотекой с господдержкой от 11,5%. Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье начинаются от 16,9%.
В отличие от вторичного жилья в новой квартире не нужно будет исправлять ошибки прошлого ремонта или демонтировать старые отделочные материалы, менять окна, входные двери, трубы или проводку.
При внутренней отделке квартир используются высококачественные современные материалы. Ровный слой штукатурки и качественно ошпатлеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев.
В «Расцветай на Обской» — кирпичные межкомнатные перегородки толщиной 120 мм. Кирпичная стена отлично поглощает звуковые волны, обеспечивая комфортную тишину в каждой комнате.
Эстетичный внешний вид, компактные размеры и лаконичный дизайн радиаторов подходят любому интерьеру. А отличная теплоотдача и длительный срок эксплуатации приборов гарантируют тепло и уют круглый год.
Окна — важный конструктивный элемент дома, который создает в квартире комфортный микроклимат и придает элегантный внешний вид. В «Расцветай на Обской» установлены окна с двухкамерным стеклопакетом и кашированным профилем.
Увеличенные оконные проемы в «Расцветай на Обской» создают в жилье ощущение пространства, комфорта и легкости: из-за обилия солнечного света комнаты кажутся светлее и просторнее.
Из квартир «Расцветай на Обской» открывается вид на реку и Бугринский мост. За Обью — живописный панорамный вид левобережья Новосибирска.
В каждой квартире установлены стальные, взломостойкие входные двери с полимерным окрашиванием, тепло- и звукоизоляцией, при заселении в квартиру их не придется менять.
Оформление подъездов «Расцветай на Обской» перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно увидеть и плавность речной волны, и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.
Планировки «Расцветай на Обской» продуманы и функциональны, без неиспользуемого пространства: просторные кухни, функциональные прихожие и гардеробные. В таком жилье можно смело воплощать даже самые смелые дизайнерские идеи.
Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
Вокзальная магистраль, 8а,
(383) 255-88-22
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Фото предоставлено пресс-службой компании
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