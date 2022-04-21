Просроченная задолженность новосибирцев по платежам за тепло выросла на 111 млн рублей

Общая просроченная дебиторская задолженность потребителей СГК в Новосибирской области по итогам 3 месяцев 2022 года составила 2,167 млрд рублей. В сравнении с 1,981 млрд рублей в первом квартале прошлого года прирост показателя составил 9%.

С начала 2022 года просроченная дебиторская задолженность приросла на 365,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» в ответ на запрос Infopro54.

— По этой категории потребителей отмечается снижение процента сборов платежей в первом квартале 2022 года: если год назад он составлял почти 120%, то в 2022 году — 88%. Это связано с проведением в первом квартале 2022 года положительной годовой корректировки по отоплению за фактическое потребление прошлого года, — комментируют в СГК. — Напомним, согласно региональному законодательству, начисления для населения, а также УК и ТСЖ, осуществляющих самостоятельный сбор денежных средств с населения, производятся равномерно в течение календарного года. Затем выполняется ежегодная корректировка за фактическое потребление тепловой энергии.

В компании отмечают, что основная категория потребителей — население — увеличила за первый квартал сумму просроченной задолженности с 1,053 млрд рублей в 2021 году до 1,187 млрд в 2022-м.

С начала 2022 года просроченная дебиторская задолженность населения приросла на 111 млн рублей.

Просрочка также выросла у бюджетных организаций и «прочих потребителей», к которым относятся индивидуальные предприниматели, непромышленные и коммерческие организации. Объем просроченной задолженности в сравнении с первым кварталом 2021 года уменьшили жилищные организации, предприятия и перепродавцы тепловой энергии.

Напомним, на этой неделе СГК опубликовала рейтинг управляющих организаций и ТСЖ Новосибирска, составленный на основе платежной дисциплины за отопление и горячую воду. По данным на апрель 2022 года, у СГК действуют договоры на поставку тепловой энергии с 799 УК и ТСЖ Новосибирска. Задолженность жилищных организаций перед компанией за 2021 год составила больше 250 млн рублей.

Среди злостных неплательщиков оказались следующие компании:

ООО УК «Новый город» — задолженность 10,7 млн рублей; ООО УК «СибДом» — 6,4 млн рублей; ООО НУК «ВСЕ ДОМА» — 5,3 млн рублей; ООО УК «Мастер-Дом» — 4,9 млн рублей; ООО УК «Огни Сибири» — 3,6 млн рублей.

По сравнению с 2020 годом задолженность жилищных организаций за год увеличилась на 45,9%. Тогда общая сумма долга составила 175 млн рублей. Однако, за первый квартал 2020 года компании сократили дебиторскую задолженность на 22,4%.

Общая просроченная задолженность за тепло по месяцам 2022 года в регионе росла следующими темпами:

— на 1 февраля — 2,006 млрд рублей;

— на 1 марта — 2,130 млрд рублей;

— на 1 апреля — 2,167 млрд рублей.

— За март незначительно увеличили просроченную дебиторскую задолженность как физические (+14,6 млн рублей: с 1,173 млрд рублей на 1 марта до 1,187 млрд рублей на 1 апреля), так и юридические лица (+22,6 млн рублей: с 956,9 млн рублей на 1 марта до 979,5 млн рублей на 1 апреля), — констатируют в компании.

При этом в СГК отмечают, что динамика прироста общей просроченной дебиторской задолженности уменьшилась: в январе она составила 204,8 млн рублей, в феврале — 123,4, в марте — 37,2 млн рублей.

Напомним, на минувшей неделе исполнительный директор ООО СГК Павел Барило в ходе пресс-конференции сообщал, что в целом по компании по рынку тепловой энергии идет снижение собираемости по группе ЖКХ и населения — на 2-3%. Однако пока, по его словам, признаков системного снижения собираемости в компании не видят. В целом по компании, в отличие от Новосибирской области, наблюдается рост собираемости по бюджетным потребителям — на 1,5% к уровню прошлого года. Рост по промышленным потребителям — 3%. Всего у компании в текущей задолженности — более 22 млрд рублей. По оптовому рынку электроэнергии в СГК пока также не видят признаков нарастания проблем. Совокупный объем задолженности составляет 12,6 млрд рублей. При этом Барило отметил, что у энергосбытовых компаний в регионах присутствия СГК появляются признаки роста неплатежей, которые рано или поздно придут на рынок оптовой энергии.