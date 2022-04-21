Литовская агропромышленная группа Linas Agro продает бизнес в России

Linas Agro Group продает бизнес в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал деловых новостей vz.lt (Verslo Zinios).

Информация о покупателях не уточняется.

По словам финансового директора группы Мажвидаса Шилейки, которые приводятся в сообщении, в настоящее время ведутся переговоры о продаже компании по производству премиксов, по производству и продаже кормов в России. Решения об уходе с белорусского рынка будут приняты в ближайшее время.

В 2021 году Linas Agro приобрела активы KG Group, работавшей в Литве, Латвии, Эстонии, России, Польше, Белоруссии, Нидерландах, за 73,5 млн евро. Были куплены 34 компании, действующие в сферах производства зерна, муки, мяса птицы и других продуктов, в том числе литовские крупные предприятия (зерноперерабатывающая Kauno grudai, Кайшядорская и Вильнюсская птицефабрики).

В России KG Group принадлежало ООО «ВитОМЭК», выпускающее кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. Компания «ВитОМЭК», по данным ее сайта, является крупнейшим российским производителем кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц. Мощность производства — около 48 тыс. тонн в год. Основная доля в структуре производства приходится на завод в тверском Лихославле. Кроме того, компания располагает площадками в Курской, Нижегородской и других областях.

Linas Agro Group является крупнейшей группой компаний по производству сельхозпродукции и продовольствия в странах Балтии, объединяет 75 компаний в 8 странах мира.