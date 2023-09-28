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Газпромбанк стал владельцем ТЦ МЕГА в Новосибирске

  • 28/09/2023, 14:54
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Газпромбанк купил МЕГУ
Покупатель сети намерен создавать новые возможности для российских брендов.

Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России. Сеть была выкуплена у Ingka Centres. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на банк.

В состав сделки вошли 14 торговых центров МЕГА , в том числе в Новосибирске

― Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку, ― подчеркнул Тигран Хачатуров, заместитель Председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы Группы Газпромбанка.

Детали сделки не раскрываются.

Напомним, в марте 2023 года глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о будущем торговой площади, где ранее располагался шведский магазин IKEA.  Он пояснял, что продавать частями эту территорию в ТРЦ на Ватутина не будут. Её передадут одному покупателю.

IKEA в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов IKEA. Белорусская компания Swed House, по некоторым данным, выразила готовность зайти на рынок России. Их продукция очень похожа на товары IKEA.

Ранее редакция сообщала о том, что торговые центры «Мега» планирует купить «Газпром».

Фото: Infopro54

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : покупка МЕГИ Газпромбанк


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