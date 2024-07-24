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Новые ограничения движения появились в двух районах Новосибирска

  • 24/07/2024, 19:30
Автор: Артем Рязанов
Новые ограничения движения появились в двух районах Новосибирска
Ремонтируют водо- и теплопровод.

В двух районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта.

Как сообщает мэрия, до субботы, 27 июля, в Центральном районе будет сужена на 4,5 метра проезжая часть улицы Мичурина в районе дома № 20.

На этом участке будут проводить ремонтные работы на водопроводе.

До 16 августа дорога на улице Весенней около дома № 14 на перекрестке с Северной стала уже на 1,5 метра.

– Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе, – уточнили в мэрии.

Мэрия просит водителей быть на дорогах внимательными и обращать внимание на знаки.

Ранее редакция сообщала о том, что временное ограничение движения вводится на улице Ватутина в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  rawpixel.com

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Ограничение дорога


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