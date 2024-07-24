Новые ограничения движения появились в двух районах Новосибирска

В двух районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта.
Как сообщает мэрия, до субботы, 27 июля, в Центральном районе будет сужена на 4,5 метра проезжая часть улицы Мичурина в районе дома № 20.
На этом участке будут проводить ремонтные работы на водопроводе.
До 16 августа дорога на улице Весенней около дома № 14 на перекрестке с Северной стала уже на 1,5 метра.
– Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе, – уточнили в мэрии.
Мэрия просит водителей быть на дорогах внимательными и обращать внимание на знаки.
Ранее редакция сообщала о том, что временное ограничение движения вводится на улице Ватутина в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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