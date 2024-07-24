Бездомная призналась журналистам в убийстве подростка в Новосибирске

Бездомная с улицы Блюхера призналась в убийстве подростка. Журналисты готовили материал о надоедливых бомжах, которые атаковали новосибирский двор, но внезапно выяснили более интересные подробности.

– Вчера малолетки в меня из газового баллончика брызнули. Один в «колодце» (подземное овощехранилище) лежит. Я его положила наглушняк, – чистосердечно рассказала Аля изданию Сибкрай.ru.

Она призналась, что скоро съедет со своего места проживания за решетку.

Местные подтвердили факт потасовки с подростками, однако подробностей не знают.

Информация о предполагаемом преступлении передана правоохранителям.

Стоит отметить, что Аля поселилась у помойки за домом № 16 месяц назад. Туда ее пригласил бездомный Юра, который не смог вынести одиночества.

По словам женщины, ранее ее лишали свободы за убийство, которое она совершила, заступившись за ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверяет сообщение о неоказании медицинской помощи ребенку в больнице Искитима.