Бездомная призналась журналистам в убийстве подростка в Новосибирске

Бездомная с улицы Блюхера призналась в убийстве подростка. Журналисты готовили материал о надоедливых бомжах, которые атаковали новосибирский двор, но внезапно выяснили более интересные подробности.
– Вчера малолетки в меня из газового баллончика брызнули. Один в «колодце» (подземное овощехранилище) лежит. Я его положила наглушняк, – чистосердечно рассказала Аля изданию Сибкрай.ru.
Она призналась, что скоро съедет со своего места проживания за решетку.
Местные подтвердили факт потасовки с подростками, однако подробностей не знают.
Информация о предполагаемом преступлении передана правоохранителям.
Стоит отметить, что Аля поселилась у помойки за домом № 16 месяц назад. Туда ее пригласил бездомный Юра, который не смог вынести одиночества.
По словам женщины, ранее ее лишали свободы за убийство, которое она совершила, заступившись за ребенка.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверяет сообщение о неоказании медицинской помощи ребенку в больнице Искитима.
Источник фото: Сибкрай.ru / Автор — Александр Корепано
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