Перенесенный из-за «омикрона» стресс может усиливать аллергические реакции

Вирусологи такой реакцией организма после перенесенной болезни не удивлены.

— Любая вирусная инфекция подавляет иммунитет, и коронавирус не исключение. А «омикрон» еще и более заразный из всех вариантов. И этим могут быть вызваны те аллергические реакции, на которые жалуются пациенты. Однако это еще только предстоит исследовать, — объяснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов, директор НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Однако иммунологи выдвигают свои версии, почему переболевшие ковидом говорят об усилении аллергии.

— Иммунная и нервная системы работают в очень тесной связке. И перенесенный стресс может спровоцировать расширение спектра аллергенов. Если, к примеру, раньше речь шла об определенных цветах, то у человека может развиться реакция на растения со схожим типом цветения, — считает Людмила Лусс, доктор медицинских наук, профессор. — Для того, чтобы подтвердить это и скорректировать лечение, необходимо сдать пробы на аллергены и посмотреть, что изменилось.

Есть и еще один момент, который тоже необходимо учитывать. Важно понимать, проходил ли человек специализированную терапию, чтобы вылечить аллергию, или только принимал антигистаминные препараты, чтобы снять симптомы. Если нормальной терапии не было, то спектр аллергенов неминуемо будет расширяться сам по себе. И коронавирус тут вообще может быть ни при чем уверена Людмила Лусс.

Медики предупреждают, что самолечения при аллергии быть не должно.