Новый корпус поточных аудиторий НГУ готов к вводу в эксплуатацию

Мэрия города подписала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий в Новосибирском Государственном университете. Информация об этом появилась на официальном сайте НГУ.

Новый объект кампуса мирового уровня возводится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Общая площадь здания составила 15 871 кв.м. Строительство объекта завершилось точно в срок. Сейчас здесь продолжается финальная уборка, доставка и расстановка мебели. Работы планируется завершить во 2-м квартале 2025 года, а в сентябре кампус будет встречать своих первых учеников

Корпус поточных аудиторий — это пятиэтажное здание, рассчитанное на 1700 студентов. Здесь будет работать более 20 поточных аудиторий, максимальной вместимостью до 400 человек. Также здесь предусмотрены многофункциональные зоны общей площадью около 2,5 тыс. кв.м., где будут работать библиотеки «без дверей», функционировать тихие зоны, коворкинги и студенческий проектный центр. На пятом этаже дизайнеры организовали пространство для реализации программы дополнительного профессионального образованию площадью около 1 тыс. кв.м. Корпус поточных аудиторий соединен надземным теплым переходом с действующим учебным корпусом НГУ.

— Университет увеличит вместимость учебных площадей на 25%. Мы откроем новые образовательные программы, введем факультативные и элективные дисциплины, возрастет и количество мероприятий, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Главной изюминкой корпуса является атриум — это центральная открытая зона, которая освещается через зенитный световой фонарь. Стеклянное перекрытие в корпусе поточных аудиторий представляет собой светопрозрачную конструкцию в форме пирамиды.

Генеральным подрядчиком по строительству объектов второй очереди является компания «МОНОТЕК СТРОЙ».

В конце сентября стало известно, что в Новосибирске готовится к запуску второй этап первой очереди строительства современного кампуса НГУ. Во второй этап включено новое здание общежития, которое станет дополнением к комфортной инфраструктуре. Проект здания разработан в едином архитектурном стиле кампуса.

Ранее редакция сообщала о том, что за кампусом НГУ в Новосибирске будет следить нейросеть. «Умная система» будет управлять инфраструктурными объектами кампуса.