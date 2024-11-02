За кампусом НГУ в Новосибирске будет следить нейросеть

Территорию кампуса Новосибирского государственного университета планируют оборудовать новой системой мониторинга и управления инженерной инфраструктурой. Соглашение об этом подписали НГУ и ООО «Альбакор ИИР» (Москва) на научно-производственном форуме «Золотая долина-2024», сообщила пресс-служба вуза.

— Новая разработка представляет собой цифровую экосистему, которая позволит не только полноценно контролировать систему жизнеобеспечения, но и управлять ее работой, предотвращая аварийные ситуации и оптимизируя работу инженерной инфраструктуры с целью снижения эксплуатационных затрат, — рассказал директор по продукту «Альбакор ИИР» Дмитрий Карпов.

В дальнейшем специалисты планируют интегрировать в «умную» систему технологии ИИ, которые разработали ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, специализирующиеся на решениях в области строительства и городского хозяйства.

Работа по установке оборудования компании на территории кампуса начнется уже этой осенью. Параллельно будет сформирован пакет предложений по их дооснащению программным оборудованием с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанным сотрудниками ЦИИ НГУ.

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