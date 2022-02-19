Новый налоговый режим для микробизнеса протестируют в четырех регионах

Законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» принят Госдумой РФ в третьем чтении. Соответствующие поправки также внесены в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Судя по документу, эксперимент будет проводиться в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года включительно. Предприниматели, которые примут участие в эксперименте, будут платить только НДФЛ с зарплаты сотрудников. Взносы в социальные фонды за них заплатит государство. Только за счет этого налоговая нагрузка на бизнес снизится почти в два раза.
Однако, для бизнеса поднимется планка налогов (по сравнению с действующей упрощенной системой налогообложения, УСН) с 6% до 8% от доходов или с 15% до 20% от доходов за вычетом расходов. Но при этом предпринимателям не нужно будет подавать декларации. Учет будет вестись только в личном кабинете налогоплательщика, а доходы и расходы заявляться на основании контрольно-кассовой техники и банковских выписок, уполномоченных государством кредитных организаций.
Для того, чтобы принять участие в эксперименте в организации должно работать не более 5 человек, плюс она не должна попасть в список из 33 исключений, прописанных в законе. К примеру, под новых налоговых режим не попадают крестьянско-фермерские хозяйства, некоммерческие организации, финансовые компании и нотариусы, компании, работающие с сотрудниками, которые не являются налоговыми резидентами РФ, организации и ИП доходы которых за отчетный период превысили 60 млн руб в год и т.д.
Впрочем, эксперты не исключают, что время эксперимента может сократится по аналогии с пилотом самозанятых. С другой стороны, представители ФНС уже сейчас выражают тревогу, что большая часть самозанятых не вносит взносы в социальные фонды и отмечают, что «с этим нужно работать».
Фото pixabay.com — nikolabelopitov
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