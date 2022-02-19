Новый налоговый режим для микробизнеса протестируют в четырех регионах

Законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» принят Госдумой РФ в третьем чтении. Соответствующие поправки также внесены в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Судя по документу, эксперимент будет проводиться в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года включительно. Предприниматели, которые примут участие в эксперименте, будут платить только НДФЛ с зарплаты сотрудников. Взносы в социальные фонды за них заплатит государство. Только за счет этого налоговая нагрузка на бизнес снизится почти в два раза.

Однако, для бизнеса поднимется планка налогов (по сравнению с действующей упрощенной системой налогообложения, УСН) с 6% до 8% от доходов или с 15% до 20% от доходов за вычетом расходов. Но при этом предпринимателям не нужно будет подавать декларации. Учет будет вестись только в личном кабинете налогоплательщика, а доходы и расходы заявляться на основании контрольно-кассовой техники и банковских выписок, уполномоченных государством кредитных организаций.

Для того, чтобы принять участие в эксперименте в организации должно работать не более 5 человек, плюс она не должна попасть в список из 33 исключений, прописанных в законе. К примеру, под новых налоговых режим не попадают крестьянско-фермерские хозяйства, некоммерческие организации, финансовые компании и нотариусы, компании, работающие с сотрудниками, которые не являются налоговыми резидентами РФ, организации и ИП доходы которых за отчетный период превысили 60 млн руб в год и т.д.

Перейти на новый налоговый режим можно будет дистанционно, уведомив ФНС через личный кабинет налогоплательщика. До окончания календарного года сменить режим будет нельзя.

Впрочем, эксперты не исключают, что время эксперимента может сократится по аналогии с пилотом самозанятых. С другой стороны, представители ФНС уже сейчас выражают тревогу, что большая часть самозанятых не вносит взносы в социальные фонды и отмечают, что «с этим нужно работать».