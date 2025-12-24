В России планируют ввести единый цифровой идентификатор для граждан

Заместитель главы Минцифры России Белла Черкесова сообщила о планах ввести единый идентификатор граждан на основе номера телефона. Это заявление она сделала на заседании Общественного совета, сообщила «Российская газета».

Черкесова подчеркнула, что в министерстве активно работают над совершенствованием методов медиаизмерений, стремясь унифицировать данные. Способы повышения прозрачности информации обсуждаются совместно с представителями отрасли. Например, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что данные о просмотрах и активности пользователей помогают понять популярность контента. Для сбора статистики интернет-ресурсы передают обезличенные и зашифрованные данные в Mediascope, который измеряет аудиторию. Ведомство планирует обновить состав передаваемой информации и изменить способ формирования ID пользователя.

Главное нововведение — идентификатор станет постоянным. Сейчас, когда человек заходит с разных устройств и платформ, его считают за нескольких уникальных пользователей, что приводит к искажению статистики. Новая система привяжет ID к номеру телефона и обеспечит обезличивание данных.

Ранее редакция сообщала о том, что на городской электричке в Новосибирске введут единый тариф.