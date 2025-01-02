Новый поезд в метро Новосибирска получит название «Ермак»

В мэрии Новосибирска подвели итоги конкурса по выбору имени для нового поезда метрополитена. Его инициатором выступили муниципалитет и предприятие, которое занимается производством поездов для новогосибирского метро — «Трансмашхолдинг».

Как отметили в мэрии, на конкурс было подано 46 вариантов. Наибольшее количество голосов набрал «Ермак». Позднее в мэрии обещают представить горожанам дизайн состава.

Минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.) — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Три пятивагонных состава поставит АО «Сбербанк Лизинг». Компания разместит заказ на производство поездов через ООО «ТМХ Городской транспорт» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.). По этому контракту каждый из трех составов обойдется бюджету города в 1,36 млрд рублей.

Первый новый поезд должен прийти в город в конце 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что конкурс на проектирование метрополитена объявили в Новосибирске. Пока речь идет о первом этапе строительства.