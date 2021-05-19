В Новосибирске бум спроса на услуги гидов и экскурсоводов

Индустрия туризма восстанавливается после пандемии, гиды и экскурсоводы возвращаются к работе, причем онлайн-платформы становятся для них одним из основных каналов привлечения клиентов. Уже за пару недель до майских праздников экскурсии по самым известным туристическим местам были недоступны для бронирования — еще в апреле спрос на них вырос в 5,3 раза год к году, значительно опережая предложение — число объявлений об экскурсиях на Авито Услугах за год выросло на 50%. В Новосибирске количество объявлений стало больше на 26%.
Жители курортных и некурортных городов готовы взять на себя организацию приключений для путешественников и помочь сориентироваться в многообразии развлечений. Так, число персональных гидов в Новосибирске за год выросло на 29%, а спрос на их услуги — на 46%.
Первое место по подобным запросам с большим отрывом и ростом спроса в 3 раза занимает Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Краснодар. Причем в столице Кубани гиды помогут не только увидеть все самое интересное, но и найти жилье.
— В среднем по стране с началом сезона на одного гида приходится 5 потенциальных клиентов, причем в некурортных Тольятти, Ульяновске и Уфе этот показатель выше всего — здесь специалистов, готовых показать город и окрестности меньше, поэтому на каждого приходится по 8-9 клиентов, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг. — Это свидетельствует и о том, что россияне в условиях ограничений осваивают для себя не только новые города и маршруты, но и востребованные экскурсии как способ времяпрепровождения выходного дня.
Фото: pixabay.com автор: InWay
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