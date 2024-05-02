Стало известно, какие проекты доступны для инвесторов в Новосибирске

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска сформировал перечень объектов культуры, образования, спорта, транспорта, объектов социального обслуживания граждан и т.п., находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, которые готов предложить инвесторам.

В этот перечень входят как объекты капитального строительства, так и земельные участки. С инвесторами департамент готов заключать инвестиционные договоры или концессионные соглашения.

Судя по информации, размещенной на сайте муниципалитета, в сфере культуры мэрия готова предложить инвесторам такие объекты, как Дом культуры на улице Русской на Шлюзах, здание в парке на Авиационной, здания на Приморской и Мусы Джалиля, которые занимают музыкальная школа и библиотека.

В сфере образования предлагается детсад на улице Победителей, а также объект с участком на Забалуева.

— две муниципальные бани: на Гурьевской и Полярной. Причем по первой уже появился потенциальный инвестор.

В сегменте спорта больше всего предложений — 20. Речь идет о создании универсального спорткомплекса с бассейном в Калининском районе на улице Республиканской, с катком и залом единоборств — на Учительской, теннисного центра на Учительской.

В Ленинском районе предлагается объект с катком и залом для спортивной борьбы на Колхидской, культурно-спортивный оздоровительный центр с концертным и конференц-залами, бассейном и фиджитал-центром на улице Большой, а также реконструкция конной базы с созданием конно-спортивного манежа на 1-й Чулымской.

В Заельцовском — строительство круглогодичной лыжероллерной трассы, бассейна и катка на Тимирязева. Речь идет о развитии площадки стадиона «Красное знамя».

В Советском — создание физкультурно-оздоровительного центра на Энгельса, спортобъекта на Лесосечной, спортобъекта на Русской, крытого ледового комплекса на Полевой, бассейна на Часовой.

В Первомайском — строительство спортобъектов на Ученической и Приграничной.

В Кировском — создание футбольного манежа на Аникина, горнолыжного комплекса на Немировича-Данченко, центра дзюдо на улице Николая Сотникова.

В Октябрьском — возведение центра экстремальных, технических и интеллектуальных видов спорта на Выборной, где планировало сделать гоночную трассу ООО «Сибирское кольцо», спортобъект на Пролетарской, футбольный стадион на Георгия Колонды.

В сфере транспорта инвесторов ждут проекты создания комфортных остановок в рамках инвестиционных договоров.

Напомним, часть этих проектов Новосибирская область представляла инвесторам в 2021 году на роад-шоу в Москве.

Ранее редакция рассказывала о том, что участок для строительства фиджитал-центра подбирают в Новосибирске.