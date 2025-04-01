Новым ректором Новосибирского медуниверситета стал Илья Глущенко

Игорь Маринкин покидает пост ректора Новосибирского государственного медицинского университета. На этой должности он проработал 17 лет. Согласно правилам вуза, занимать эту должность более трёх сроков Маринкин не может.

Новым ректором НГМУ стал Илья Глущенко.

Среди других кандидатов на пост ректора рассматривалась кандидатура заведующего кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья НГМУ Юрия Бравве. Однако министр здравоохранения Российской Федерации не одобрил его кандидатуру.

О новом руководителе известно, что он был соучредителем компании «БАРС-МЕДИЦИНА». Кроме того, он возглавлял IT-компанию «Интерфейс — Т» и охранное предприятие «НДС плюс», которые в настоящее время ликвидированы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирский медуниверситет поступают студенты со всего мира. По состоянию на 1 марта 2025 года в университете обучается 670 иностранных студентов.