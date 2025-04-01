Рекламодателям

Новым ректором Новосибирского медуниверситета стал Илья Глущенко

  • 01/04/2025, 17:15
Автор: Артем Рязанов
Новым ректором НГМУ стал Илья Глущенко
Ранее эту должность занимал Игорь Маринкин

Игорь Маринкин покидает пост ректора Новосибирского государственного медицинского университета. На этой должности он проработал 17 лет. Согласно правилам вуза, занимать эту должность более трёх сроков Маринкин не может.

Новым ректором НГМУ стал Илья Глущенко.

Среди других кандидатов на пост ректора рассматривалась кандидатура заведующего кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья НГМУ Юрия Бравве. Однако министр здравоохранения Российской Федерации не одобрил его кандидатуру.

О новом руководителе известно, что он был соучредителем компании «БАРС-МЕДИЦИНА». Кроме того, он возглавлял IT-компанию «Интерфейс — Т» и охранное предприятие «НДС плюс», которые в настоящее время ликвидированы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирский медуниверситет поступают студенты со всего мира. По состоянию на 1 марта 2025 года в университете обучается 670 иностранных студентов.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

1 012

Рубрики : Медицина Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : ректор НГМУ


0
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова

Алла Литвинова: На рынке труда в 2025 году корона упадет у многих

Эксперт прокомментировала, где находится грань между кадровым голодом и дефицитом хорошей работы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Прокуратура подала иск к Минпромторгу Новосибирской области на 747 млн рублей
1/04/25 18:30
Власть
В МВД уточнили новые требования для приема детей-иностранцев в школы и сады
1/04/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирске определили улицы, где улучшат состояние газонов летом 2025
1/04/25 17:45
Власть
Самозапрет на кредиты установили свыше 184 тысяч новосибирцев
1/04/25 17:30
Общество Финансы
Новым ректором Новосибирского медуниверситета стал Илья Глущенко
1/04/25 17:15
Медицина Отставки и назначения
В Новосибирске начались публичные слушания по новому генплану города
1/04/25 16:30
Власть Город Общество
Банки объявили о снижении ставок по ипотеке c 1 апреля
1/04/25 16:25
Финансы
Новосибирцы недовольны состоянием инфраструктуры у ЛДС
1/04/25 16:00
Общество
Новосибирская «Кузина» допустила фактический дефолт
1/04/25 15:30
Бизнес Финансы
Благотворительный фестиваль бездомных животных пройдет в Новосибирске
1/04/25 15:00
Общество
Депутат Госдумы предложил пересмотреть подходы к индексации пенсий в России
1/04/25 14:45
Общество
Прокуратура требует семь лет тюрьмы для главы ЖКХ Новосибирской области Архипова
1/04/25 14:30
Власть Право&Порядок
Карантин из-за бешенства ввели в деревне под Новосибирском
1/04/25 14:00
Общество
Новосибирское предприятие ОПК наращивает мощности
1/04/25 13:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде, Италии и Турции
1/04/25 13:00
Туризм
Первый юбилей отметила школа в жилом районе Светлый под Новосибирском
1/04/25 12:05
Общество
Курьер мошенников из Новосибирска украл у пенсионерки три миллиона рублей
1/04/25 12:00
Право&Порядок
АО «Искитимцемент» расширило продуктовую линейку
1/04/25 11:45
Промышленность
Директором Новосибирского краеведческого музея назначили Антона Рубшева
1/04/25 11:30
Культура Отставки и назначения
Патентные тролли ходят по маркетплейсам толпами и шантажируют селлеров
1/04/25 11:00
Бизнес ПроБизнес
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35
Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети
27/03/25 9:05
Энергетики рассказали о готовности инфраструктуры к паводку
25/03/25 16:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска