Телефонные мошенники лишили денег семерых участников СВО из Новосибирска

С начала 2025 года телефонные мошенники похитили у участников специальной военной операции из Новосибирской области более трех миллионов рублей. Жертвами обмана стали семеро человек, сообщили в Сибирском ГУ Банка России, ссылаясь на правоохранительные органы. Аферисты используют несколько схем.

Например, мошенники могут представляться волонтерами из приграничных регионов. Через соцсети они выходят на участников СВО и их близких, которым сообщают о якобы положенных выплатах. После установления контакта, мошенники присылают на смартфон программу-шпион. Её активация предоставляет преступникам доступ к личным данным и позволяет зайти в банковское приложение.

Жертвами еще одной схемы становятся семьи бойцов СВО. Мошенники под видом патриотической акции запрашивают снимки детей с не вернувшимися с фронта близкими и обещают денежную выплату. Адрес, который указывается в электронной почте, является поддельным. Все данные, введенные на странице, попадают к преступникам.

Кроме того, аферисты предлагают ветеранам спецоперации помощь в поиске попавших в плен или раненых родственников, друзей. За информацию они предлагают перевести определенную сумму на банковский счет или телефонный номер. После этого мошенники могут дополнительно уговорить жертву оформить кредит или заем.

Специалисты Банка России рекомендуют не реагировать на подозрительные сообщения от незнакомцев

— Есть сомневаетесь, то позвоните в банк, обратитесь в правоохранительные органы или Министерство обороны, — советуют они.

Напомним, в декабре 2024 года в Новосибирске накрыли целую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города. Аферисты промышляли тем, что обманным путём отправляла на СВО новосибирцев, а сами пользовались их денежными довольствиями и льготами. Попавшиеся на удочку мошенников мужчины подписывали настоящие документы, уезжали на СВО, а банковские карты оставались у преступников.

Ранее редакция сообщала, что телефонные мошенники «переквалифицировались» в сотрудников ФСБ.