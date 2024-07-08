Нужно ли сохранять ограждения на улицах Новосибирска — спрашивает мэрия у горожан

В Новосибирске до 21 июля на портале Госуслуг проходит опрос о необходимости пешеходных ограждений на улично-дорожной сети города.

Опрос включает три вопроса. В первом предлагается оценить необходимость металлических конструкций между дорогой и пешеходным пространством в городе. Согласно предварительным итогам, почти 70% (480 человек) проголосовавших считают, что подобные ограждения в Новосибирске не нужны. Еще 27,5% (190 человек) уверены, что такие конструкции способствуют безопасности. 3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Стандартные «заборчики» вдоль дорог неоднократно вызывали нарекания со стороны горожан. Одни видят в них сходство с могильными оградками, другие — считают, что ограждения мешают уборке улиц. Власти города предлагают назвать основные причины недовольства (можно выбрать не более 5 ответов). Предварительные ответы показывают, что более 30% опрошенных (611 голосов) считают, что ограждения портят внешний вид города. Еще 450 голосов (22,7%) отдано за ответ «являются пустой тратой бюджетных средств». Чуть меньше — 413 (20,8%) уверены, что заборчики препятствуют механизированной уборке улиц. Кроме того, горожане считают, что ограждения мешают выходу с парковки на тротуар (14,6%), а также мешают переходить дорогу (6,3%).

Власти города напомнили, что закон изменился и сейчас можно демонтировать ограждения, если пешеходная зона более чем на метр отделена от проезжей части газоном или живой изгородью. Горожанам предлагается выбрать, как действовать с ограждениями. Первый день голосования показал, что большинство горожан выступает за демонтаж всех ограждений (даже тех, у которых ещё не закончился срок эксплуатации). Так ответили 68,7% опрошенных. Почти 17% выступают за ликвидацию ограждений с истекшим сроком службы металлической конструкции. Еще 14% предлагают сохранять ограждения, если от жителей нет требований о демонтаже.

Ранее редакция сообщала, что неустойку в размере 1,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги взыскал суд в Новосибирске.