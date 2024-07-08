Студента новосибирского колледжа обвинили в диверсиях

Новосибирский областной суд начал рассматривать дело по обвинению студента одного из колледжей в диверсиях.

По версии следствия, в августе 2023 года 17-летний Павел Бугай получил предложение заработать от незнакомца, который связался с ним через Телеграм. За денежное вознаграждение студент должен был поджечь два релейных шкафа, принадлежащих ОАО «РЖД», расположенных в Ленинском районе Новосибирска, и контейнер с оборудованием ООО «Тele2 Мобайл».

— 26 августа на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» – «Обь» Бугай нанес удары по релейному шкафу, в результате чего вывел из строя. В тот же день на этом же перегоне был совершен поджег другого релейного шкафа. 3 сентября обвиняемый повредил термошкаф ООО «Тele2 Мобайл», — говорится в обвинительном заключении.

Через три дня, 6 сентября, подростка задержали сотрудники УФСБ. Он был взят под стражу.

Вину Павел Бугай признал. Сумма ущерба от преступления составила ОАО «РЖД» — 321 тысяча рублей, ООО «Тele2 Мобайл» — 481 474 рублей.

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