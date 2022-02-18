Нынешней весной начнется строительство на новой производственной площадке Академпарка в поселке Ложок

— Наша площадка находится всего в 6 км от основной территории Технопарка, а земля здесь не такая дорогая, как в Академгородке. Участки уже обеспечены всей необходимой инфраструктурой, и весной начнется строительство объектов, — пояснил Infopro54 генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

Площадь участка составляет около 6 га. На его территории планируется разместить 11 зданий.

— Мы разработали 5 проектов зданий площадью 500-1500 кв. м с высотой потолков до 9 м. В таких проектах можно гибко планировать пространство и использовать площадь здания максимально эффективно, — говорит директор по строительству АО «Академпарк» Дмитрий Мальцев.

Общая площадь возводимых объектов — около 12 тысяч кв. м. Один объект будет строить сама управляющая компания Академпарка. Здесь в основном будут расположены офисные помещения для сдачи в аренду.

— В качестве инвесторов и арендаторов мы рассматриваем производственные компании малого и среднего бизнеса, которые могут разместить на площадке лабораторные мощности, сборочное производство, например приборостроительное. Однако необходимо, чтобы это производство не требовало особых охранных зон, то есть было экологически чистым, — говорит Дмитрий Верховод. — На этой площадке мы планируем создать условия, чтобы инвесторы могли выстраивать бизнес в соответствии с мировыми требованиями. Например, в одном здании разместить все структурные подразделения: офис, производство, склад и выставку продукции, а на прилегающем земельном участке обустроить спортивную площадку, зону отдыха и т. п. для сотрудников. Такие фишки очень востребованы у высококвалифицированных специалистов в инновационных компаниях. Вместе с жилым поселком производственная площадка Академпарка будет представлять собой кампус – комплекс, в котором люди смогут и жить, и работать.

Сейчас площадка находится в собственности АО «Технопарк». Инвесторам будут предоставляться в аренду участки на период строительства в аренду по цене 300 тысяч рублей за «сотку» за 3 года. Позже у компаний будет возможность выкупить землю под объектом по символической цене.

— Сейчас мы ищем инвесторов, которые готовы заходить на площадку и строить объекты под свои потребности. Если у компании нет навыков организации строительства, то мы готовы взять на себя функции застройщика-заказчика и возвести объект по ее техзаданию, — поясняет Дмитрий Верховод.

Расчетный объем инвестиций в проект — более 1 млрд рублей, это средства инвесторов и Академпарка.

Дмитрий Верховод добавляет, что площадка интересна высокотехнологичным компаниям еще и тем, что инвесторам открыт доступ ко всей экосистеме Академпарка, то есть инвесторы смогут при желании получить статус резидента со всеми преференциями:

— Доступ к Центру технологического обеспечения и всем центрам коллективного пользования Технопарка.

— Доступ к грантовым программам и другим инструментам поддержки инновационной деятельности.

— Содействие в получении статуса резидента Сколково.

— Комплекс мер федеральной и региональной поддержки, предусмотренных для промышленных технопарков.

— Содействие контактам с индустриальными партнерами.

— Помощь в поиске экспертов по технологическим и научным вопросам.

— Образовательные мероприятия и др.

Предложением Академпарка уже заинтересовались новосибирские производственные компании. Например, прорабатывается проект по размещению в промпарке швейного производства, использующего инновационные технологии.

Дмитрий Мальцев считает очень интересной и логистику площадки. Она находится рядом с жилыми комплексами «Горки Академпарка» и ЖК «Да Винчи», в 6 км от Технопарка, институтов СО РАН и НГУ. Кроме того, в 1,5 км от участка строится развязка Восточного обхода. В перспективе неподалеку появится «СмартСити», а также Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и суперкомпьютерный датацентр мирового уровня.

По данным АО «Академпарка», в настоящее время на территории Технопарка работают более 170 компаний с численностью сотрудников более 4,7 тысячи человек. Статус резидентов Технопарка имеют более 300 компаний, 8,7 тысячи сотрудников. Суммарная выручка резидентов в 2020 году составила 16,2 млрд рублей. Напомним, в середине января Академпарк вошел в федеральный реестр промышленных парков.