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Госкорпорации поглощают региональный бизнес, чтобы выполнить план по диверсификации производства

  • 18/02/2022, 13:35
Интервью
Президент «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин — о ключевых проблемах, с которыми сталкиваются промышленные предприятия в регионах и вариантах их решения.

— Анализируя ситуацию в регионах округа в 2021 году, можно сказать, что на первом месте в списке проблем для компаний промышленного сектора был неконтролируемый рост стоимости сырья и материалов. На наш взгляд, объективных причин для этого нет.

В основе роста цен лежит корпоративный эгоизм, причем эта проблема актуальна не только для Новосибирской области и регионов Сибири, но и для всей страны. Есть крупные компании, которые могут себе позволить поднять цены на 20, 50 и даже 300%. https://infopro54.ru/news/ceny-na-syre-dlya-prompredpriyatij-rastut-dikimi-tempami/ И практика 2020-2021 годов показала, что им за это ничего не будет! Действуя в своих эгоистичных интересах, они запускают маховик инфляции, который начинает раскручиваться. Они покушаются на чью-то прибыль, забирают ее себе, руководители региональных предприятий тоже начинают искать возможности повышать цены — и дальше идет по цепочке.

Что мы видим сегодня? Несмотря на рост ключевой ставки и попытки ЦБ РФ удержать инфляцию, она ползет вверх. С этим нужно что-то делать. Постоянно поднимать эту проблему, выносить ее на федеральный уровень и искать источник движения этого маховика. Собственно, персоны и компании известны по фамилиям и должностям, с ними нужно вести соответствующую работу. Наша система оказалась не готова сбалансировать такие эффекты. Все надеялись, что это сделает рынок, но почему-то не сработало.

На втором месте в рейтинге проблем — кадровая. Диспропорция между спросом и предложением по персоналу на промышленном рынке продолжает расти. Самый большой дефицит ощущают предприятия машиностроения, энергетики, металлургии, пищевая промышленность, то есть основные базовые отрасли, которые работают в регионе. Престиж этих профессий находится на крайне низком уровне: металлургия и металлообработка — на 17 месте, тяжелое машиностроение — на 25. Сегодня молодой специалист не видит перспективы, своего будущего в производстве и промышленности. Крайне необходимо искать варианты выхода из этой ситуации, так как в ближайшее время этот дефицит будет только усугубляться. Нас догоняет демографический спад, и вскоре промышленники столкнутся с той же проблемой, в которой оказалась IT-отрасль, когда компании будут перекупать специалистов друг у друга с бешенными коэффициентами. Это может очень серьезно ударить по экономике предприятий.

— По-прежнему остаются актуальны вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Реализация проекта «регуляторной гильотины» подходит к завершению. Многое было сделано, отменены много нормативных актов, которые не приносили никакого эффекта, но создавали условия для развития коррупциогенных факторов, но гильотина оказалась щербатой.

Практика показала, что как только внимание к этой теме немного ослабевает, вновь возникают рецидивы, и предприятия вновь пытаются нагнуть штрафами, требованиями, проверками, то есть как раньше. В итоге мы констатируем, что регуляторная гильотина не дала всех нужных эффектов. Переход на профилактику и предупреждение преступлений так и не произошел, и это очень тормозит развитие бизнеса. На наш взгляд, этому вопросу необходимо продолжать уделять внимание.

— В последнее время очень много вопросов у региональных предприятий вызывает деятельность госкорпораций. Наша экономика достаточно разноплановая. На рынке есть приватизированные компании, работающие еще с советских времен, есть те, кто создал бизнес с нуля, а есть госкорпорации, которые живут в своем мире с особыми условиями финансирования, сбыта и поставки. Сейчас перед госкорпорациями поставлена задача по конверсии и переводу 50% производства на мирные рельсы. Там работают очень умные и амбициозные люди с высокими зарплатами, придумавшие очень «интересные» вещи. Госкорпорации ищут в регионах частный бизнес, который хорошо работает, — и поглощают его. Сегодня мы столкнулись с такой проблемой. Безусловно, малый и средний региональный бизнес не всегда может конкурировать с мощными госкорпорациями. Вначале предпринимателям создают сложности для выхода на рынки сбыта, а потом осуществляют определенные действия для их поглощения.

Отмечу, что госкорпорации сделали много хорошего, забрали под себя много проблемных предприятий, восстановили их платежеспособность и заставили работать. Но региональный бизнес говорит о новой угрозе. (О каких предприятиях, которые подвергаются захвату со стороны госкорпораций идет речь, Сергей Карпекин уточнить отказался, отметив, что их руководители против огласки. — Ред.).

Недостаточный уровень господдержки промышленности. Высокая степень изношенности основных фондов, давление цен на ресурсы и прибыль не позволяют предприятиям эффективно проводить программу технического перевооружения. Это было бы здорово: взять из выручки в 1 млрд 200-300 млн рублей и вложить их в инвестиции… А если прибыль составляет всего 50 млн? Где взять еще 150-250 млн? В 2020 году мы почувствовали, как дешевеют кредиты, и поняли, что они могут быть инструментом для развития производства. Но в 2021 году ключевая ставка вновь начала расти, заемные ресурсы для предприятий становятся все менее доступными. Плюс накладывается рост цен на основные сырьевые ресурсы.

Мы считаем, что в этой ситуации государство должно подержать предприятия финансово. Это справедливо, так как промышленный сектор обеспечивает поступление в бюджет региона 30% от всего объема налогов! Для сравнения: уровень господдержки сектора составляет всего 50-100 млн рублей. Этот диспаритет удалось скорректировать за счет инвестиционного налогового вычета. Как сообщили в УФНС по Новосибирской области, за 9 месяцев 2021 года 19 предприятий региона подали заявления на получение этой льготы на 500 млн рублей (В 2020 году — 13 предприятий на 470 млн рублей. — Ред.). Но для системного решения проблемы технического перевооружения этого недостаточно. Особенно с учетом того, что из-за внешнеполитических аспектов для наших предприятий ограничен доступ к современным мировым технологиям. Да, что-то нам удается придумать самим, но далеко не всегда это получается.

На наш взгляд, нужно расширять сферы применения инвестиционного налогового вычета. Сегодня он актуален только для предприятий обрабатывающей промышленности, но в экономике региона есть достаточное количество отраслей, которые также могут использовать эту налоговую льготу.

Кроме того, на наш взгляд, необходимо добиваться повышения капитализации Фонда развития промышленности Новосибирской области. Этот институт эффективно заработал, и увеличение его уставного капитала позволит увеличить количество проектов, которым он сможет оказать поддержку при федеральном софинансировании. Для экономики региона это тоже будет интересно, так как приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению отчислений налогов в бюджеты всех уровней.

Нужно кратно увеличивать объемы господдержки и реального системного стимулирования промышлености в регионе. Сегодня ресурсов, которые выделены на эти цели областному Минпрому, недостаточно, и ведомство не может системно управлять этим процессом.

И, наконец, будет большая польза если мы в регионе снизим УСН для малых промышленных предприятий. На наш взгляд, это станет стимулом для привлечения инвестиций и предпринимательской активности в этот сегмент экономики.

Подготовила Юлия Данилова

По материалам выступления на Совете по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области, совета МАРП и совета НГТПП.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика промышленность господдержка власть бизнес


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