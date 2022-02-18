В Краснообске создадут лыжную базу

В Краснообске прошло выездное совещание правительства региона о развитии спортивного кластера. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил что на территории поселка планируется создать региональную базу спортивной медицины в состав которой войдет центр триатлона, лыжная база и общежитие-гостиница. Под эти цели регион выделит земельный участок. Кроме того, из областного бюджета будут выделены средства на создание лыжной базы. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счет иных источников финансирования.

— Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории — за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли, и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов, — подчеркнул губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам рабочего совещания.

На новой лыжной базе, с лыжероллерной трассой, для круглогодичного её использования, предполагается организовать занятия детской спортивной школы, уточнили в пресс-службе правительства. Совокупный объем инвестиций в проект, а также средств, которые регион планирует вложить в лыжную базу в правительстве не озвучивают.

В Минспорта редакции уточнили, что инвестор для центра триатлона и центра спортивной медицины еще не определен. Эти объекты будут возводиться только при наличии федерального софинансирования вопрос по которому сейчас решается.

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