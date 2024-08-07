Осквернивший «Монумент Славы» вандал получил срок в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговор 22-летнему жителю Ленинского района, осквернившему символ воинской славы России.

По версии следствия, утром 15 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сибиряк решил публично поизгаляться над священными символами.

— В присутствии гуляющих новосибирцев он подошел к чаше с Вечным огнем в честь подвига сибиряков в годы ВОВ и совершил действия, которыми осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд признал «храброго воина» виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии -поселении.

Ранее редакция сообщала о том, что городской суд Бердска оштрафовал на 350 тысяч местного жителя, обвинявшегося в реабилитации нацизма. Поклонник Адольфа Гитлера разместил на личной странице в «ВКонтакте» видеоролик «Дно Победы» и оставил под ним оскорбительные комментарии в адрес защитников Отечества.