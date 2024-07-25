Стали известны самые популярные причины опозданий на работу у новосибирцев

Самым популярным оправданием неявки сотрудников на работу в Новосибирске является плохое самочувствие.
Каждый пятый эйчар рассказывает, что сотрудники часто говорят: «Я проспал». 20% жалуются на пробки на дорогах. 10% не выходят на работу из-за посещения поликлиники или стоматологии.
— Некоторые сотрудники верны «отмазкам» школьных лет: «В лифте застрял», «Закрыли дома, а ключей нет», — говорится в сообщении SuperJob.
Также люди прогуливают работу из-за плохого настроения. Есть и такие, которые забывают, что нудно приступить к своим обязанностям после выходных. А еще встречаются ситуации, когда у работника нет денег на обратный билет, чтобы вернуться из отпуска.
Другие же настолько доверяют своей команде, что убеждены: коллеги смогут справиться и без них.
Ранее редакция сообщала о том, что какие вакансии не откликаются жители Новосибирск.
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