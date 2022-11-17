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Ситуацию с грузоперевозками из Китая надеются урегулировать к концу февраля

  • 17/11/2022, 10:09
Автор:
Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»
Учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко — о том, почему новогодние заказы могут не успеть прийти в Новосибирск к праздникам, а также о том, что сегодня происходит с грузоперевозками на китайском направлении.

Порты «зашиваются»

— Андрей Викторович, что происходит на рынке грузоперевозок из КНР? Участники отмечают, что новогодние посылки уже могут не дойти до заказчиков в срок…

— В предыдущие два пандемийных года все, кто работал с Китаем, держались за голову и думали о том, как пережить эту ситуацию. Цены на перевозку из КНР и срок доставки выросли в разы. Но мы это пережили. В 2020 году доставка груза из КНР до Новосибирска морем и железной дорогой занимала 25-30 дней вместе с оформлением во Владивостоке или Находке. В 2021 году — 30-40 дней, а в ноябре 2022 года — 60-90 дней. Так что к Новому году сейчас уже точно ничего не закажешь. Не успеешь получить.

— С чем связано такое изменение сроков доставки?

— Причин несколько:

  • Мы перестали работать с США, ЕС, то есть переориентировались на КНР. Китайцы — прагматичные и умные партнеры. Они сказали: «Конечно, приходите». И на основные виды товаров подняли ценник на 20-30%. При этом они внимательно смотрят на ключевых партнеров — американцев, и если те говорят «нет», то поставки товара для РФ закрываются. Это объяснимо, так как Россия занимает всего 3% во внешнеторговом обороте Китая. Мы для них не являемся стратегическим партнером. Только в части получения от нас газа, нефти, стали, то есть сырьевых ресурсов. В остальном они будут с нами дружить, отгружать товар, но с оглядкой на американских товарищей. Это мы четко увидели за прошедшие месяцы.
  • За 10 месяцев 2022 года товарооборот между КНР и РФ составил 156 млрд долларов. Это уже на 33-35% больше, чем за весь 2021 год, а будет еще больше, так как лидеры России и КНР договорились увеличить товарооборот между странами до 200 млрд долларов. При этом с рынка ушли крупнейшие американские и европейские перевозчики. На их место быстро пришли китайские, которые также получили возможность влиять на цены.
  • Резкий рост товарооборота показал, что наша инфраструктура на Восточном полигоне оказалась не готова к его приему и обработке. Таможня тоже не смогла оперативно «переварить» рост нагрузки по обработке таможенных деклараций почти на 40%
  • На скорость доставки повлияла частичная мобилизация. Из портов, доков начали забирать рабочих. К примеру, сегодня в Находке, во Владивостоке нехватка простых докеров составляет 10-15%.
  • Военные действия на Украине привели к тому, что все фитинговые платформы заняты для нужд спецоперации: ж/д-платформы везут российскую военную технику в зону СВО/Украина, а обратно на ремонт — подбитую нашу и украинскую технику. Много платформ стоят под контейнерами на ж/д-станциях Москвы и ждут выгрузки. Из-за большого объема грузов не успевают их быстро выгружать и возвращать порожние платформы обратно на Дальний Восток. Возможности для вывоза растаможенных контейнеров в Новосибирск, Москву и т.д. резко сократились. В результате сегодня Владивосток и Находка перезатарены контейнерами. Десятки судов стоят на рейде и не разгружаются, так как в портах уже негде складировать контейнеры и не на чем их вывозить в центральную часть России.

В итоге, на мой взгляд, ситуация сложилась очень нервная. Например, у нас во Владивостоке 20 контейнеров стоят на рейде уже более 3 месяцев. Сроки горят и срываются, а этот груз в Новосибирске ждут люди, которым нужны товары, оборудование, сырье и т.д.

— Есть ли перспективы урегулирования этой ситуации?

— Безусловно, никто не сидит сложа руки и не думает, что все само рассосется. По моей информации, руководство портов, правительство края договорились, что контейнеры будут вывозить полувагонами, на которых на Дальний Восток доставляется уголь. В полувагонах будут делать распорки, закреплять контейнеры и отправлять в Центральную Россию. Это форс-мажорный, военный способ перевозки, но вполне рабочий. За счет этого власти надеются снять напряженку с вывозом контейнеров.

Кроме того, решается кадровый вопрос. Идет набор рабочих, докеров в порты, на склады, таможенная служба тоже увеличивает штат работников.

Обещают, что градус напряженности спадет к концу февраля 2023 года, когда пройдут новогодние праздники в России и Китае. В это время отгрузки в КНР сходят на нет, и у портовиков появится время для передышки, что даст разгрузить Владивосток и Находку.

Хочу обратить внимание еще на один нюанс. Ранее довольно большой поток грузов заходил в Россию через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Но в связи с военными действиями в Черном, Средиземном и Балтийском морях сейчас находится флот НАТО–Америки. Поэтому суда в эти порты не заходят, боятся. Сейчас, по нашей информации, достигнуты определенные договоренности — и пойдут первые караваны под охраной ВМФ России, чтобы разгрузить Дальневосточные порты.

Новые-старые нюансы грузоперевозок из Китая

— Но есть еще сухопутные погранпереходы…

— Там тоже везде заторы. Это объясняется двумя причинами:

  • Осенью каждый год начинается овощная компания, и на таможню поступает огромное количество китайских овощей и фруктов, которые завозятся в Россию. Китайцы из экономии не хотят завозить их в контейнерах с температурным режимом, грузят в обычные машины. Чтобы груз не замерз, его завозят в первую очередь.
  • Кроме того, из КНР без очереди завозится большое количество медикаментов, жгутов, которые уходят на Украину. Остальные машины месяцами стоят в очереди. Для примера: пропускная способность каждого погранперехода — 200-250 машин в сутки, а сегодня пропускают 30. Люди ждут, живут в машинах и палатках.

— А авиаперевозки недоступны?

— С перевозкой грузов из КНР самолетами тоже все грустно. В Россию сегодня летают всего 4-5 китайских компаний. Они берут груз 10-20 кг, но обсчитывают его как за 100 кг. Хочешь — полетели, нет — как хочешь. И на такое предложение огромные очереди, так как все склады перезатарены. В итоге перевозка 1 кг груза обходится в 15-20 долларов.

Из наших авиалиний в Китай летает только «Аэрофлот», но он догрузом берет немного.

Каждый решает для себя, что ему выгоднее

— Вы уже говорили о том, что сложившаяся ситуация повлияла на цены на грузоперевозки. Насколько?

— Доставка 20-футового контейнера до Владивостока или Находки сегодня в среднем стоит 5 тысяч долларов, еще 130-150 тысяч придется заплатить за доставку поездом до Новосибирска. Причем по срокам это может составить до 90 дней. Если этот же груз отправлять по железной дороге, то получится быстрее — он придет в Новосибирск за 2 месяца, но доставка будет стоить дороже на 15-20%. Если везти автомобилем через погранпереход, то на это уйдут 45-50 дней, но поставка обойдется на 25-30% дороже, чем морем. Так что сейчас каждый решает для себя, что ему выгоднее: кому-то важнее экономия в деньгах, кому-то во времени.

Кстати, во Владивостоке появились ушлые ребята, которые за определенную мзду обещают найти контейнеры, выдернуть их со складов и за 500 тысяч рублей довезти до Новосибирска. Есть те, кто соглашается с этим предложением. Но для того, чтобы отбить такую стоимость доставки, груз должен быть дорогостоящим либо его должно быть много. Например, электроника, сигареты, жевательная резинка и т.д.

Это то, что мы видим сейчас, но я не исключаю, что ситуация может осложниться. В Китае начинает бушевать новая волна ковида, а там с этим очень жестко. При выявлении одного заболевшего на карантин могут закрыть и город, и провинцию, остановить заводы и фабрики. Картина невеселая, но о ней бизнесу нужно знать, чтобы не строить иллюзий.

На своем опыте могу сказать, что из 100 грузов, которые мы планировали поставить в октябре, удалось привезти только 17. Остальные зависли.

Еще раз отмечу, что все надеются на урегулирование ситуации к концу февраля. Поживем — увидим.

 

По материалам выступления на ноябрьской экспертной сессии общественного объединения VIP-club.   

Фото предоставлено общественным объединением VIP-club

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск Китай

Теги : логистика грузоперевозки из Китая


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