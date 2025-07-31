Объем контейнерных перевозок в Новосибирской области упал на 5%

По итогам полугодия 2025 года падение объема контейнерных перевозок в\из Новосибирской области составило 5%, причем в значительной степени это коснулось восточного направления. Об этом Infopro54 рассказал президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов. Для сравнения, в целом по России падение составило 7%.

По словам эксперта, ключевая причина этого сокращения — вторичные санкции.

— Объемы экспорта и импорта продукции сократились, по сравнению с 2024 годом. Особенно упал импорт. Из-за вторичных санкций многие китайские компании боятся работать с Россией, а на их долю по итогам 2024 года приходилось 38% в объеме сделок ВЭД в Новосибирской области, — констатировал Максимов.

Он пояснил, что сейчас идет поиск новых партнеров, в том числе в КНР. Новосибирские логистические компании работают в Китае в рамках правительственных делегаций. Например, недавно состоялся визит делегации из Новосибирской области в Циндао.

— Есть компании, которые готовы с нами работать несмотря на вторичные санкции. Надеемся, что произойдет замена партнеров, но это потребует переформатирования логистических цепочек, — говорит собеседник редакции.

Еще одна причина — переход новосибирцев и сибиряков в целом со стратегии потребления, в стратегию сбережения.

— Население сейчас предпочитает не тратить деньги, а хранить их в банках и получать хорошие проценты, ждать когда упадут ставки, чтобы потом пойти за покупками, — рассуждает Сергей Максимов.

Из-за высоких кредитных ставок объемы закупок, в том числе станков и механизмов, снизил бизнес. Собственных средств на закрытие таких сделок многим не хватает. Кроме того, возникают сложности с трансграничными платежами.

— Они стали «тяжелыми», идут долго. Часть китайских банков в принципе отказываются с нами работать, опасаясь вторичных санкций. Это проблемы в банковской сфере, которые бьют по торговле, — комментирует президент СТЭЛС.

В товарном разрезе наблюдается существенное падение поставок угля на экспорт. Сергей Максимов объясняет этот тренд снижением его стоимости в рамках экспорта. В итоге добывающим компаниям не выгодно направлять уголь за рубеж. Меньше завозится товаров народного потребления, одежды, обуви, оргтехники, продуктов питания.

— В целом на рынке контейнерных перевозок сейчас идет работа на перспективу. Игроки думают, как остаться на рынке, когда он начнет восстанавливаться и расти. По нашим прогнозам, в конце 2025 года мы выйдем на паритет с 2024 годом по объему контейнерных перевозок. Роста не будет, но есть надежда, что итоговая динамика будет сопоставима, — резюмирует Сергей Максимов.

Напомним, в июле во время визита новосибирской делегации в Циндао (КНР) обсуждались планы по расширению сотрудничества в сфере логистики. В 2024 году контейнерооборот порта Циндао превысил 15 миллионов TEU (двадцатифутовых эквивалентов), благодаря автоматизации и оптимизации рабочих процессов. В Новосибирской области с 2018 года доля контейнерных перевозок увеличилась с 4,2% до 9,7% к началу 2025 года, а к 2029 году планируется довести этот показатель до 15,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что в промышленном парке под Новосибирском запустят новый контейнерный терминал. Он рассчитан на активизацию товарооборота с Китаем.