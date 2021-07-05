Область на 51% выполнила план по доходам

— По предварительным итогам, в первом полугодии 2021 года план по доходам регионального бюджета выполнен на 51%. Мы получили в доходную часть 102 млрд рублей, из них 71,8 млрд собственных доходов. Динамика уверенная и подтверждает наш прогноз по дополнительным доходам, — сообщил на оперативном совещании министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По расходам бюджет региона выполнен на 45%. По словам министра, это нормальный показатель.

— Отставание пока не наблюдается. Финансирование идет по графику, заемные средства на привлекаются, —подчеркнул министр.

Напомним, сейчас в областной бюджет вносится второй пакет корректировок. Как ранее сообщал Виталий Голубенко, это стало возможным из-за восстановления экономики региона. Поправки рассматривают комитеты регионального парламента. Ожидается, что они будут вынесены на рассмотрение сессии заксобрания на этой неделе. После утверждения поправок доходы областного бюджета в 2021 году составят 207,3 млрд рублей, расходы — 218,5 млрд, дефицит — 11.2 млрд. Общая сумма изменений — 6,8 млрд рублей, из них 4,88 млрд — за счет собственных средств, 1, 98 млрд — федеральные трансферты.