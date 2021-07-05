В Новосибирске почти на два месяца перекроют одну из центральных магистралей

Движение транспорта будет осуществляться через парковку торгового центра, передает Сиб.фм.

Магистральная теплосеть снабжает тепловой энергией половину города, поэтому её ремонту энергетики уделяют много внимания и времени.

Около двух месяцев специалисты будут проверять трубы и устранять повреждения, чтобы не было порывов во время отопительного сезона.

По сообщению мэрии Новосибирска, сужение проезжей части не планируется. На время ремонта будет организован объезд участка через парковку ТРЦ «Аура». Это не должно повлиять на дорожную обстановку.