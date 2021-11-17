Области нужна федеральная поддержка для догазификации населения

По итогам заседания комитета по бюджету регионального парламента депутаты подготовили проект обращения на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поводу того, чтобы расширить перечень оснований для предоставления бюджетных кредитов. Этот перечень предлагается добавить мероприятиями по газификации населенных пунктов.

— Не один регион идет с этой инициативой. Сегодня «Газпром» может вести ветки высокого давления, а наши обязательства развести это по муниципалитетам, а это десятки млн. Если правительство нас услышат, мы дадим прорыв. Это улучшит качество жизни не только подворий, но и бизнеса. Хватит уже топить дровами, — говорит председатель комитета Федор Николаев.

В начале ноября на оперативном совещании в правительстве региона министр ЖКХ области Денис Архипов сообщал, что на 1 сентября в сводный график догазификации включено 70,7 тыс домовладений. Сейчас ведётся работа по актуализации перечня адресов и информирование граждан о необходимости подачи заявок на догазификацию. По состоянию на 29 октября количество поданных заявок — 8,1 тыс. Количество заключенных договоров — 847. Из них исполнено в части доведения сети до границы земельного участка 772, полностью выполнено подключение по 273. Ещё в 147 населённых пунктах используется сетевой газ, то есть также возможна догазификация.

Программа догазификации запланирована на территории Новосибирской области в соответствии с поручением президента РФ до 2024 года.