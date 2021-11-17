Размер максимального пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля

Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году, сообщает ГЛАС.ru.

Нормативный акт о росте максимального пособия для безработных размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ постановило установить на 2022 год для россиян, признанных в установленном порядке безработными, минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, а максимальную — 12 792 рублей. Отмечается, что сумма указана за первые три месяца периода выплаты данного пособия.

Напомним, что россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.

Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.