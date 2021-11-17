«Школьные» концессии в Новосибирске пустили в жизнь

Предстоящей сессии заксобрания наконец-то рекомендовано рассмотреть и одобрить проект концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» по строительству на территории Новосибирска шести новых общеобразовательных учреждений на 5,7 тысячи мест. Напомним, что месяцем раньше депутаты рассмотрение проекта на сессии, что называется, развернули, предварительно основательно раскритиковав. Одним из поводов для недоверия стало отсутствие согласования проекта со стороны ключевых министерств, таких как Министерство юстиции и Министерство финансов. В настоящее время эти и другие вопросы, как следует из обсуждения проекта на комитете по бюджету Заксобрания, удалось снять.

— У нас был ряд вопросов: насколько задействованы профильные министерства, насколько предполагаемая эксплуатация учреждений будет соответствовать требованиям безопасности детей? — говорит зампредседателя комитета Ирина Диденко. — Все наши рекомендации отражены в постановлении правительства Новосибирской области и проекте соглашения.

Тем не менее у депутатов еще остается недоверие к школьной концессии.

— Хочется пожелать, чтобы это не было профанацией, — заявил первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. — Эти школы должны появиться по графику без задержек.

Договор «школьной» концессии предполагает появление новых школ на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. По соглашению, которое предстоит подписать региону, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).

На октябрьской сессии депутаты регионального парламента приняли закон об инвестиционном фонде. Он будет пополняться из бюджета Новосибирской области и не должен превышать 2% от собственных доходов региона или около 5 млрд рублей в год. Ресурсами фонда будет ограничено софинансирование проектов ГЧП и концессий, в которых будет участвовать область.