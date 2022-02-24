С 1 марта туристы из России смогут посетить Италию

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение об отмене карантина по коронавирусу для всех прибывающих в страну иностранцев с 1 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

— Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус, — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что на граждан из стран вне ЕС распространяются те же правила, что и на приезжающих из Евросоюза. До сих пор въезд в Италию с туристическими целями из ряда государств, включая Россию, был запрещён. Разрешалось приезжать только по работе, учёбе, на лечение. При этом прибывающие должны были пройти десятидневный карантин. Однако теперь туристы из РФ смогут свободно посещать Италию.