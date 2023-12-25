Облигации на 10 млрд рублей на этой неделе разместит Новосибирская область

Финальная неделя года обозначает наибольшую напряженность в обеспечении финансирования расходов, констатировал на оперативном совещании в правительстве министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. По его словам, платежная активность идет по нарастающей.

Голубенко подчеркнул, что финансовыми ресурсами эти обязательства подкреплены. Для повышения ликвидности общего счета бюджета на этой неделе Минфин области запланировал дополнительное размещение 10 млрд рублей облигационного займа.

Напомним, в ноябре 2023 года Новосибирская область зарегистрировала на ММВБ выпуск облигаций на 20 млрд рублей со сроком размещения 10 лет с открытой датой размещения. На 1 декабря 2023 года госдолг региона составлять 47.3 млрд рублей. Из них 37,8 млрд приходилось на банковские кредиты, 9,5 млрд — на облигации.

Ранее редакция сообщала о том, что бюджет с дефицитом в 42 миллиарда рублей приняли в Новосибирской области.