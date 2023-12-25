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Облигации на 10 млрд рублей на этой неделе разместит Новосибирская область

  • 25/12/2023, 13:18
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Облигации на 10 млрд рублей на этой неделе разместит Новосибирская область
Чтобы закрыть обязательства перед подрядчиками по контрактам.

Финальная неделя года обозначает наибольшую напряженность в обеспечении финансирования расходов, констатировал на оперативном совещании в правительстве министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. По его словам, платежная активность идет по нарастающей.

Корректировка бюджета

Министр финансов опасается, что область не успеет рассчитаться по всем контрактам до конца года

— Доходная часть бюджета исполнена почти на 91%. Завершающие поступления доходов, исходя из сроков уплаты, ожидаются в четверг-пятницу на этой неделе. Мы планируем получить порядка 19 млрд рублей, — сообщил министр. — Расходная часть бюджета финансируется исходя из заявок органов власти. До конца недели уже заявлено к финансированию 23,5 млрд рублей. Преимущественно это контрактуемые обязательства поэтому еще раз обращаю внимание, коллеги: не затягивайте подготовку документов.

Голубенко подчеркнул, что финансовыми ресурсами эти обязательства подкреплены. Для повышения ликвидности общего счета бюджета на этой неделе Минфин области запланировал дополнительное размещение 10 млрд рублей облигационного займа.

Напомним, в ноябре 2023 года Новосибирская область зарегистрировала на ММВБ выпуск облигаций на 20 млрд рублей со сроком размещения 10 лет с открытой датой размещения. На 1 декабря 2023 года госдолг региона составлять 47.3 млрд рублей. Из них 37,8 млрд приходилось на банковские кредиты, 9,5 млрд — на облигации.

Ранее редакция сообщала о том, что бюджет с дефицитом в 42 миллиарда рублей приняли в Новосибирской области. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : расчеты с подрядчиками облигации Новосибирской области Виталий Голубенко


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