Зарплаты выросли почти на 20% у жителей Новосибирской области

Уровень заработной платы вырос за октябрь 2023 года в Новосибирской области. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Специалисты оценили рост зарплат этом году на 17,2%.

— Средний месячный доход составил 64,8 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Самые высокие зарплаты — выше 100 тысяч рублей — у тех сотрудников, кто работает в сфере информации и связи, а также в финансовом и страховом секторах.

Чуть меньше зарабатывают те, кто работает на производственных предприятий, специализирующихся на производстве лекарств и материалов для медицинских целей.

Напомним, что лидером по зарплатам разнорабочим в Сибири стал Бердск. В Бердске Новосибирской области готовы платить порядка 86 тысяч рублей в месяц.

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