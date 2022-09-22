Министр финансов опасается, что область не успеет рассчитаться по всем контрактам до конца года

На что предполагается потратиться?

Правительство региона представило второй пакет бюджетных корректировок 2022 года на общую сумму 4,4 млрд рублей по семи приоритетным направлениям:

— Строительство социальных объектов. Предлагается увеличить ассигнования по тем объектам, у которых по итогам экспертизы увеличилась стоимость работ, по ситуациям, связанным с невозможностью проведения в сроки закупочных процедур, а также по ситуациям, когда подрядчики и поставщики не справляются с выполнением графиков.

— Увеличение финансирования программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Большую часть ресурсов (почти 480 млн рублей) предполагается направить на оказание медпомощи гражданам, не имеющим полисов.

После первых корректировок в 2022 году дефицит бюджета области вырастет на 7 млрд рублей Ремонт и оснащение учреждений социальной сферы, в частности детских оздоровительных учреждений.

— Компенсационные выплаты и расходы социальной поддержки, в том числе выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию и обеспечение жильем сирот.

— Увеличение расходов на поддержку жилищно-коммунальной сферы (608,2 млн): уточнение субсидирования предприятий ЖКХ в части экономически обоснованных затрат, а также дополнительные средства фонду модернизации и развития ЖКХ для выполнения обязательств по ремонту общего имущества многоквартирных домов в связи с повышением стоимости ремонта.

— Финансирование информационной инфраструктуры (500 млн): поддержка центров обработки данных и государственных информационных систем (медицинских, образовательных), закупка систем хранения данных, обновление программного обеспечения и серверного оборудования и защиты информации.

— Расходы по дорожному фонду (227,6 млн). В настоящее время по этому направлению готовится еще ряд дополнительных корректировок в бюджет.

За чей счет банкет?

По информации регионального Минфина, данные корректировки бюджета не скажутся на текущих параметрах бюджета на плановый период 2023-2024 годов. В качестве источников их финансирования выступает часть резервов, заложенных в июле, а также ассигнования, потребности в которых не будет до конца года (большая часть — экономия от обслуживания государственного долга).

— Эти ресурсы на сегодня позволяют перекрыть рассчитанный риск недобора собственных средств, прежде всего по налогу на прибыль, и закрыть корректировки, — поясняет министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Это коррекция средств на соцподдержку, отражение ресурсов на социальные мероприятия из фонда президентских грантов по развитию гражданских инициатив и фонда поддержки детей, — говорит Виталий Голубенко. — С уменьшением корректируются федеральные трансферты на создание информационной инфраструктуры участков мировых судей. Они в допустимые сроки не смогли провести закупки из-за конъюнктуры рынка. Поэтому сегодня эти средства федеральный центр снял как невозможные к освоению. Прошла коррекция по трансфертам из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса.

Доходно-расходные риски бюджета

Кроме того, по словам министра, предусмотрен ряд федеральных решений на сумму 151,9 млн рублей.

Что касается общих бюджетных тенденций, то в настоящий момент по итогам девятимесячного исполнения главного финансового документа региона, положительная динамика наблюдается в доходной части (120 млрд), причем в плане собственных доходов (94 млрд).

— Динамика собственных доходов за первое полугодие к аналогичному периоду прошлого года составила более 31% в приросте, — сообщает министр. — Из-за прироста по итогам 4—5 месяцев мы увеличивали план по собственным доходам до 195 млрд рублей. Наибольший прирост дали такие отрасли, как добыча полезных ископаемых (здесь имела место ситуация с конвертацией валютной выручки по высокому курсу валют, который был в апреле), торговля, транспорт, хранение, обрабатывающее производство.

— Из-за потерь весны (Из-за роста цен на стройматериалы, повышения ключевой ставки госконтракты не расторговывались. — Ред.) у нас пик расчетов смещается на ноябрь—декабрь, — поясняет Виталий Голубенко. — Эта надвижка — очень существенная. Если сейчас мы идем с профицитом по расчетам с подрядчиками, то с ноября начинаем уходить в обратную историю [дефицит], хотя в принципе ресурсов хватает. Здесь важно не забуксовать в приемке документов. Если такой надвиг в расчетах идет, у нас и подрядчиков может произойти технический завал с оформлением документов.

Что касается расходов, что они на 16 сентября исполнены на 58%. Сложнее всего ситуация с расчетами в ключевых министерствах: Минстрое, МинЖКХ и т.д.

Напомним, что весной 2022 года в региональном правительстве отмечали снижение темпов расходов по ряду отраслей, затруднение расходов, связанных с закупками по линии отдельных министерства и ведомств. Кроме того, в мае фиксировался рост объема налоговых вычетов, что было обусловлено сокращением в два раза сроков рассмотрения ФНС заявлений на возврат НДФЛ.

— Я, как министр, отвечаю за верстку бюджета, заложенную в законодательстве. Пожинать финалы года мы будем вместе, — заявлял он. — Для меня, как финансиста, самый большой риск — просроченная кредиторка. Если учесть, как сейчас сложно идет расторговка контрактов, то есть риски, что в декабре мы получим большой объем на финансирование и можем вылететь на 2023 год.

При согласовании первого пакета корректировок депутаты регионального парламента резко раскритиковали инициативу правительства о значительном увеличении резервного фонда — в девять раз. Они потребовали разнести расходы по профильным статьям бюджета. Голубенко пытался объяснить, что если он раскассирует эти суммы по заказчикам, то управлять ими будет очень сложно.

Председатель комитета по бюджету Федор Николаев в ответ парировал, что ни один депутат никогда не отворачивался от ответственности.

В настоящее время параметры бюджета Новосибирской области 2022 года выглядят следующим образом: доходы — 254,6 млрд, расходы — 279,7 млрд, дефицит — 25,1 млн.

Ранее редакция сообщала, как депутаты Заксобрания раскритиковали правительство области за исполнение бюджета 2021 года.