Облизбирком зарегистрировал кандидатов на выборы в Новосибирской области

По данным облизбиркома, для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области восьмого созыва по одномандатным избирательным округам представили документы 214 кандидатов, в том числе девять самовыдвиженцев.

По словам председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, борьбу за мандаты депутатов регионального парламента продолжат 200 кандидатов. 13 человек утратили статус выдвинутого кандидата. Отказ в регистрации получил один человек — Роман Зиновьев (округ №3). По мнению облизбиркома, он одновременно является членом партии Единая Россия и партии КПРФ.

— Окружная комиссия приняла решение об отказе ему в регистрации. Кандидат обратился в суд и суд, я надеюсь, разберется. Либо дальше будет решение суда, — рассказала председатель облизбиркома на пресс-конференции.

Стоит отметить, что в борьбе за мандаты будут участвовать представители восьми партий (КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина» и «Зелёные») и один самовыдвиженец (главврач Поликлиники №1 Сергей Дорофеев). При этом партия «Зеленые» выдвинула кандидатов только по списку. По словам Ольги Благо, 65% кандидатов в депутаты Заксобрания — мужчины.

Предыдущие выборы в региональный парламент седьмого созыва прошли в 2020 году. «Единая Россия набрала 38,15% голосов, КПРФ 16,66%, ЛДПР — 13,61%, партия «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%.

На участие в выборах в Горсовет Новосибирска документы представили 313 человека. 293 кандидата были зарегистрированы, среди них представители тех же партий, что и Заксобрание, кроме «Зелёных», а также 26 самовыдвиженцев. 10 человек утратили статус кандидата и 10 — получили отказ в регистрации. По данным облизбиркома, лишь 24% кандидатов в депутаты Горсовета являются представителями слабого пола.

Напомним, выборы в Законодательное собрание и городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

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