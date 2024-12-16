Роман Бурдин назначен министром региональной политики Новосибирской области

Новым министром региональной политики Новосибирской области ожидаемо стал Роман Бурдин (На базовом фото. — Ред.). Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Сегодня Роман Бурдин назначен заместителем губернатора Новосибирской области, министром региональной политики, — отметил глава региона.

Напомним, 13 декабря мэр Бердска Роман Бурдин издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Мэр ушел с поста по собственному желанию.

В октябре стало известно, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области и переходит в аппарат президента Российской Федерации. Одним из наиболее вероятных преемников Клюзова назывался Роман Бурдин. До назначения мэром Бердска он был заместителем министра региональной политики.

Роман Бурдин возглавил Бердск в марте 2023 года. Он был избран на заседании городского совета депутатов.

Кроме того, Ростислав Заблоцкий стал министром здравоохранения Новосибирской области.

— Приставки «исполняющий обязанности» он лишился неделю назад, — подчеркнул губернатор.

Напомним, региональный минздрав Заблоцкий возглавил в начале ноября. Его кандидатура проходила согласование в федеральном Минздраве.

Еще одно назначение, озвученное на оперативном совещании: Наталья Авдеева стала первым заместителем руководителя администрации и руководителем департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Ранее она исполняла обязанности руководителя департамента.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в Новосибирской области пройдут две крупные избирательные кампании: в Заксобрание региона и горсовет Новосибирска. Политические партии уже начали борьбу за мандаты.