Роман Бурдин назначен министром региональной политики Новосибирской области

Новым министром региональной политики Новосибирской области ожидаемо стал Роман Бурдин (На базовом фото. — Ред.). Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.
— Сегодня Роман Бурдин назначен заместителем губернатора Новосибирской области, министром региональной политики, — отметил глава региона.
Напомним, 13 декабря мэр Бердска Роман Бурдин издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Мэр ушел с поста по собственному желанию.
В октябре стало известно, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области и переходит в аппарат президента Российской Федерации. Одним из наиболее вероятных преемников Клюзова назывался Роман Бурдин. До назначения мэром Бердска он был заместителем министра региональной политики.
Роман Бурдин возглавил Бердск в марте 2023 года. Он был избран на заседании городского совета депутатов.
Кроме того, Ростислав Заблоцкий стал министром здравоохранения Новосибирской области.
— Приставки «исполняющий обязанности» он лишился неделю назад, — подчеркнул губернатор.
Напомним, региональный минздрав Заблоцкий возглавил в начале ноября. Его кандидатура проходила согласование в федеральном Минздраве.
Еще одно назначение, озвученное на оперативном совещании: Наталья Авдеева стала первым заместителем руководителя администрации и руководителем департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Ранее она исполняла обязанности руководителя департамента.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в Новосибирской области пройдут две крупные избирательные кампании: в Заксобрание региона и горсовет Новосибирска. Политические партии уже начали борьбу за мандаты.
Фото пресс-службы мэрии Бердска из телеграм-канала мэра.
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