Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Президент РФ Владимир Путин проведёт для россиян прямую линию 19 декабря. Об этом сообщил корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев у себя в телеграм-канале.

— Прямая линия с Владимиром Путиным стартует в четверг, 19 декабря, в 12:00. Эту информацию мне подтвердили сразу три источника в Кремле, — написал Юмашев.

Он добавил, что колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону откроются буквально на днях.

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоятся во второй половине декабря. Кремль также собирается пригласить на мероприятие журналистов из недружественных стран, работающих в России.

В 2023 году прямая линия с Путиным состоялась 14 декабря. На нее поступило более 2 млн вопросов. Так, новосибирский пенсионер Владимир Аркадьевич Леонтьев пожаловался президенту России на резкий рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Его видео-обращение было озвучено в ходе прямой линии президента. Тогда президент поручил посмотреть соотношение параметров повышения тарифов ЖКХ в Новосибирской области и индексации пенсий.

Ранее редакция сообщала, что президент Владимир Путин в ноябре назначил новых судей в Новосибирской области.