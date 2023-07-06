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Обманутые дольщики в Новосибирске намерены объявить голодовку

  • 06/07/2023, 09:56
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Обманутые дольщики в Новосибирске намерены объявить голодовку
Большая часть дольщиков приобрели квартиры в долгострое еще в 2001 году.

— Дом ЖСК «Садко» начали возводить еще в 2001 году на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина. Тогда квартиры в доме приобрела большая часть дольщиков. Сейчас многие из них — очень пожилые люди. Но решить вопрос с долгостроем мы не можем до сих пор, — сообщила редакции представитель инициативной группы Ирина Ким.

По ее словам, на объекте возведены 23 этажа, но 3 последних — с грубыми нарушениями, так как при строительстве использовались подсобные материалы. Как заверяет Ирина Ким, эти этажи нужно сносить. Также вокруг дома с грубыми нарушениями строительных норм возведена трехэтажная постройка. По ее словам, по данным прокуратуры, в списке пострадавших от действий застройщика дома — 118 человек.

— Полтора года нас банкротили, несмотря на то, что у застройщика были огромные долги перед мэрией, а мы ходили по всем инстанциям, добивались решения вопроса. Получали только отписки. В 2021 году вошли в банкротство — и тишина. Нас передали в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, который должен был в течение полугода провести наблюдательный совет, чтобы понять, что делать с нашим домом. Нам обещали выплатить компенсацию, а сам дом забрать. Его вполне можно достроить, так как стены возведены из хорошего, толстого кирпича, а место, где он находится, привлекательно с точки зрения строительства, — говорит Ирина Ким. — Однако с тех пор прошли 3 раза по 6 месяцев. Денег мы не видим, не понимаем, по какому принципу будет рассчитываться компенсация, но и отказываться от нас фонд не хочет.

По словам собеседницы редакции, 4 июля дольщики провели пикет, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. В нем приняли участие более 25 человек. О проведении пикета были уведомлены в Минстрое, и замминистра ведомства Дмитрий Богомолов обещал встретиться с дольщиками сам, чтобы объяснить ситуацию и успокоить людей, либо направить подчиненных.

— Никого не было. Люди в шоке. Сейчас мы готовимся к следующему шагу. Если до 17 июля не получим четкий ответ, то будем подавать документы на проведение публичной голодовки. Практика организации пикета показала, что на получение согласования на проведение публичного мероприятия могут уйти несколько недель, — сообщила Ирина Ким.

В феврале 2023 года в мэрии Новосибирска сообщали, что долгострой ЖСК «Садко» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В муниципалитете выдали разрешение на строительство, которое действует до 25 сентября. На тот момент готовность объекта составляла 80%. В доме 93 квартиры — 8111 кв. м, а также административно-хозяйственные помещения — 5870 кв. м плюс земельный участок 4252 кв. м. Начинала строительство дома компания ООО «Сибэнергострой-С». В 2005 году решением собрания жильцов, было создано ТСЖ «Садко», позже реорганизованное в ЖСК «Садко».

Летом 2019 года обманутые дольщики записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ранее редакция рассказывала о том, что выставлен на продажу долгострой ПТК-30 на Волховской. 

Фото Вячеслава Вождаева

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики ЖCК Садко долгострои Новосибирска голодовка


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