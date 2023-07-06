Прокуратура обязала мэрию Новосибирска расторгнуть договоры аренды земельных участков с Дискусом

Прокурор Новосибирска Роман Сивак потребовал расторгнуть договоры аренды земельных участков и прекратить действие разрешений на строительство у одного из застройщиков, не исполнившего обязанности начать строительство многоквартирных домов в установленные сроки. Требования прокурора удовлетворены.

— Мэрия начала процедуру расторжения договоров земельных участков и возврат их в муниципальную собственность, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве Infopro54, речь идет о земельных участниках на жилмассиве «Плющихинский», которые арендовали компании ГК «Дискус». Как пояснили редакции в ведомстве, к строительству на этих участках застройщик еще не приступил. Общая площадь участков пока не утоняется.

Напомним, при надзорном сопровождении прокуратуры, с 18 по 20 апреля 2023 года мэрия города ввела в эксплуатацию 53 объекта жилищного строительства, расположенных в микрорайоне «Просторный» и «Плющихинский». Восстановлены жилищные права свыше 6 тысяч граждан.В начале 2023 года в мэрии сообщали, что ГК «Дискус» возводит более 100 домов

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске не планируют привлекать других застройщиков к завершению домов ГК Дискус.