Прокуратура обязала мэрию Новосибирска расторгнуть договоры аренды земельных участков с Дискусом

Прокурор Новосибирска Роман Сивак потребовал расторгнуть договоры аренды земельных участков и прекратить действие разрешений на строительство у одного из застройщиков, не исполнившего обязанности начать строительство многоквартирных домов в установленные сроки. Требования прокурора удовлетворены.
— Мэрия начала процедуру расторжения договоров земельных участков и возврат их в муниципальную собственность, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве Infopro54, речь идет о земельных участниках на жилмассиве «Плющихинский», которые арендовали компании ГК «Дискус». Как пояснили редакции в ведомстве, к строительству на этих участках застройщик еще не приступил. Общая площадь участков пока не утоняется.
возводит более 100 домов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске не планируют привлекать других застройщиков к завершению домов ГК Дискус.
Фото: pixabay.com, succo
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