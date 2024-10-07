Обменять монеты на банкноты можно в супермаркетах Новосибирска

В Новосибирской области стартует акция «Монетная неделя». С 7 по 20 октября у вас будет возможность обменять мелочь на банкноты или пополнить счёт без комиссии. Впервые в акции принимает участие ретейл.

Акция организована при поддержке Банка России. В Новосибирской области будет работать более 240 точек, где можно обменять мелочь на памятные монеты и редкие банкноты. Среди них — 131 супермаркет и 107 отделений коммерческих банков.

— Впервые точки приема монет открывают и в супермаркетах. Конечно, приятно собирать копилку с мелочью, но нужно понимать – в таком случае деньги из вашего бюджета просто лежат и не приносят никакой пользы. Выгоднее зачислить их на счет или использовать для покупок, — говорит Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы избежать очередей и ускорить процесс пересчёта монет, рекомендуем вам рассортировать их по номиналам. Вы можете ознакомиться с интерактивной картой, на которой отмечены отделения и супермаркеты, участвующие в акции, на официальном сайте «Монетной недели».​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию бракованных монет продают за 27 миллионов рублей в Новосибирске.