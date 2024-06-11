На Алтае начали проверку из-за хулиганства новосибирского туриста на перевале

Во время отдыха на Алтае новосибирец совершил необдуманный поступок: он справил нужду с горы перевала Кату-Ярык в присутствии своих друзей. Это вызвало гнев у местных жителей, которые считают Кату-Ярык священным местом.
Подобное поведение не понравилось и жителям Новосибирска. Так в паблике АСТ-54 люди высказывали свое недовольство.
Алтайская полиция начала проверку по факту хулиганства.
— В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, — говорится в сообщении МВД России.
Стоит отметить, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором молодой человек приносит извинения. Турист объяснил свой поступок неудачной шуткой.
Ранее редакция сообщала о том, что злой новосибирец расстрелял квартиру соседа.
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