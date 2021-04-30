Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

— В мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков, — написал предприниматель в своем телеграм-канале.

Дуров также отметил, что функция позволит включать демонстрацию экрана для собеседников, при этом все звонки будут зашифрованы. Кроме того, пользователи смогут применять технологии шумоподавления.

Обновление будет поддерживаться как на смартфонах, так и на планшетах и ПК.