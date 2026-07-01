Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Контракт, заключенный в марте с омской компанией, расторгнут

Выполнение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок»» прекращено. Об этом говорится в карточке омской компании ООО «Сибирский региональный союз» («Сиброс»), размещенной на портале Контур.Фокус. Напомним, компания выиграла тендер только в в феврале 2026 года, в марте был заключен контракт. В торгах участвовал еще один претендент, но он не был допущен к финальному этапу из-за несоответствия требованиям.

Победитель должен был выполнить работы на дороге общей протяженностью почти 2 км за 1,6 млрд рублей. В список работ входила подготовка территории: расчистка, снос и распиловка зеленых насаждений в пределах постоянной полосы отвода дороги, переустройство сети водопровода, теплотрассы, линейно-кабельных сооружений связи, сетей газоснабжения, устройство ливневой канализации.

В мае мэрия выдала разрешение на строительство дороги.

— В ближайшие три года предусмотрено 1,6 млрд рублей на подготовку территории и переустройство инженерных сетей. После этого можно переходить к основным работам, — констатировал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

По данным сайта «Центр Деловой Жизни» (ЦДЖ), 16 июня директор МКУ «Управление дорожного строительства» Павел Авдеев направил в «Сиброс» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В качестве причин заказчик назвал нарушение сроков разработки и согласования документации, установки информационных щитов, дорожных знаков и камер на объекте.

—  Интересно, что в этом случае муниципалитет не стал тянуть с расторжением. Кто-то даже мог бы сказать — поторопились. Но опытов затягивания дорожных строек и ремонтов в Новосибирске накоплено предостаточно. А объект в Академгородке на слуху и на виду по трём причинам. Во-первых, новый путь ведёт к СКИФу, одному из крупнейших научно-исследовательских центров России. Во-вторых, замедление работ на объекте ставит под угрозу темпы мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а сроки федеральных программ на особом контроле надзорных ведомств. В-третьих, дорога в Академгородке — единственный новый транспортный объект, на строительство которого заложены деньги в текущем бюджете, — пишет ЦДЖ.

Напомним, деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства дороги, которая должна решить проблему пробок на пути между двумя научными центрами — Кольцово и Академгородок — в мэрии были выделены в 2022 году. В ценах третьего квартала 2024 года сметная стоимость строительства составляла 3,8 млрд рублей. Конкурс был объявлен только весной 2026, после того как средства на первый этап были заложены в бюджет города на 2026-2028 годы.

В целом общая протяженность участка строительства дороги на 4 полосы составляет 1961,15 п.м, расчетная скорость движения — 80 км/час. В перспективе это будет магистральная улица общегородского значения 2 класса регулируемого движения.

Запуск ЦКП «СКИФ» запланирован на август 2026 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Сибирский региональный союз» создано в 1999 году. Собственник — Арабо Григорян. Выручка компании в 2025 году составила 3,1 млрд рублей (+37%), чистая прибыль — 25,9 млн (98,5 млн). В портфеле компании 185 заключенных контрактов на 25,8 млрд рублей. В частности, в 2026 году «Сиброс» заключила два контракта с ФУАД «Сибирь» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», а также на выполнение работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Общая стоимость контрактов почти 1,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предлагал на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Омск Новосибирск

Теги : торги строительство дороги СКИФ подрядчик

120
0
0
Предыдущая статья
В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций Новосибирска ищет инвестора для реконструкции муниципальной бани №9, расположенной на улице Переездная, 63. Инвестиционное предложение размещено на сайте мэрии. Судя по документам, это двухэтажное здание площадью 893,3 кв. м, 1957 года постройки. В лот также входит котельная площадью 188,7 кв. м. Предполагается, что проект будет реализовываться в форме концессии.

На реконструкцию бани инвестору отводится 5 лет. Под реконструкцией подразумевается создание современного банного пространства, с возможностью создания различных локаций в целях предоставления широкого спектра услуг:

Читать полностью

Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Автор: Юлия Данилова

Главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа‑Банка» Наталия Орлова на саммите банка в Новосибирске констатировала, что в последнее время на рынке сильно повысилась волатильность, и это отражается на всех сферах экономики.

— Судя по второму кварталу, в России постепенно восстанавливается розничное потребление, но я бы сказала, что этот спрос «переехал» со второго полугодия. Мы наблюдали увеличение продаж на непродовольственные товары на 50%, что было обеспечено ростом реализации легковых авто. Есть положительная динамика и в продовольственном сегменте. В принципе, мы понимаем, что этот сегмент достаточно волатильный. Но я думаю, что в текущих условиях во втором полугодии мы вновь увидим торможение спроса, и по итогам года рост экономики составит от 0,5% до 1%.

Читать полностью

Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

В Новосибирской области прошло первое заседание Общественного экологического совета при губернаторе.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на наличие множества профильных структур, актуальных экологических вопросов, волнующих жителей, гораздо больше, чем они успевают охватить. К таким вопросам относятся состояние водоемов, качество воздуха, сохранение рыбных ресурсов, лесов и природных территорий. Новый совет, благодаря более широкому представительству, позволит привлечь к обсуждению и решению экологических проблем тех, кто ранее не был задействован в подобных процессах. Губернатор отметил, что это поможет скорректировать приоритеты работы и обменяться информацией.

Читать полностью

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

При заключении целевых договоров студенты вузов получают ежемесячную социальную помощь в виде стипендии в размере 5 000 рублей, а студенты колледжей – 1 000 рублей

Приемная кампания в высших учебных заведениях региона началась 20 июня. Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) открыл для абитуриентов этого года 1997 бюджетных мест, из которых 1815 предназначены для педагогических специальностей. Об особенностях приемной кампании 30 июня на пресс-туре подробно рассказали заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина и ректор университета Сергей Нелюбов.

Читать полностью

Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля в России вступают в силу положения более 100 федеральных актов, которые затронут практически все сферы жизни — от финансов и недвижимости до миграционной политики и социальных выплат. Приводим некоторые из нововведений, которые затронут жителей Новосибирской области.

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, с июля начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169,38 рубля. Перерасчет происходит автоматически.

Читать полностью

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Автор: Артем Рязанов

Власти Орловской области планируют ввести новые правила продажи топлива. 1 июля состоится обсуждение с правовой комиссией вопроса об ограничении отпуска бензина до 50 литров на одну машину.

Система распределения будет основана на последних цифрах автомобильных номеров.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Общество

В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Бизнес

Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Власть

Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

Власть

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

Общество

Свыше 15 тысяч семей Новосибирской области получили новую выплату

Общество

Мэр Новосибирска потребовал срочно починить кондиционеры в общественном транспорте

Бизнес Власть Общество

Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

Авто Бизнес Власть Мировые и федеральные новости Общество

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Общество Финансы

ЦБ регистрирует увеличение числа псевдоломбардов в Сибири

Мировые и федеральные новости Общество

Ритейлер Х5 остановил закупку конфет «Рафаэлло» и шоколадных яиц «Киндер»

Актуальный разговор Бизнес Власть Общество

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

Власть Общество

Автобусы Новосибирска потребляют около 500 литров бензина в день

Власть

Количество стобалльников на ЕГЭ по профильной математике выросло в Новосибирске

Общество

«Не гонитесь за чужими ожиданиями»: новосибирским выпускникам рекомендовали, как выбрать вуз и не пожалеть об этом

Город Общество

Родители подали 17,5 тысяч заявлений в первые классы Новосибирска

Общество

Новосибирские школьники получили 108 стобалльных результатов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности