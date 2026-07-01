Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Выполнение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок»» прекращено. Об этом говорится в карточке омской компании ООО «Сибирский региональный союз» («Сиброс»), размещенной на портале Контур.Фокус. Напомним, компания выиграла тендер только в в феврале 2026 года, в марте был заключен контракт. В торгах участвовал еще один претендент, но он не был допущен к финальному этапу из-за несоответствия требованиям.

Победитель должен был выполнить работы на дороге общей протяженностью почти 2 км за 1,6 млрд рублей. В список работ входила подготовка территории: расчистка, снос и распиловка зеленых насаждений в пределах постоянной полосы отвода дороги, переустройство сети водопровода, теплотрассы, линейно-кабельных сооружений связи, сетей газоснабжения, устройство ливневой канализации.

В мае мэрия выдала разрешение на строительство дороги.

— В ближайшие три года предусмотрено 1,6 млрд рублей на подготовку территории и переустройство инженерных сетей. После этого можно переходить к основным работам, — констатировал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

По данным сайта «Центр Деловой Жизни» (ЦДЖ), 16 июня директор МКУ «Управление дорожного строительства» Павел Авдеев направил в «Сиброс» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В качестве причин заказчик назвал нарушение сроков разработки и согласования документации, установки информационных щитов, дорожных знаков и камер на объекте.

— Интересно, что в этом случае муниципалитет не стал тянуть с расторжением. Кто-то даже мог бы сказать — поторопились. Но опытов затягивания дорожных строек и ремонтов в Новосибирске накоплено предостаточно. А объект в Академгородке на слуху и на виду по трём причинам. Во-первых, новый путь ведёт к СКИФу, одному из крупнейших научно-исследовательских центров России. Во-вторых, замедление работ на объекте ставит под угрозу темпы мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а сроки федеральных программ на особом контроле надзорных ведомств. В-третьих, дорога в Академгородке — единственный новый транспортный объект, на строительство которого заложены деньги в текущем бюджете, — пишет ЦДЖ.

Напомним, деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства дороги, которая должна решить проблему пробок на пути между двумя научными центрами — Кольцово и Академгородок — в мэрии были выделены в 2022 году. В ценах третьего квартала 2024 года сметная стоимость строительства составляла 3,8 млрд рублей. Конкурс был объявлен только весной 2026, после того как средства на первый этап были заложены в бюджет города на 2026-2028 годы.

В целом общая протяженность участка строительства дороги на 4 полосы составляет 1961,15 п.м, расчетная скорость движения — 80 км/час. В перспективе это будет магистральная улица общегородского значения 2 класса регулируемого движения.

Запуск ЦКП «СКИФ» запланирован на август 2026 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Сибирский региональный союз» создано в 1999 году. Собственник — Арабо Григорян. Выручка компании в 2025 году составила 3,1 млрд рублей (+37%), чистая прибыль — 25,9 млн (98,5 млн). В портфеле компании 185 заключенных контрактов на 25,8 млрд рублей. В частности, в 2026 году «Сиброс» заключила два контракта с ФУАД «Сибирь» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», а также на выполнение работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Общая стоимость контрактов почти 1,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предлагал на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах.