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Общество

«Почти все высокобалльники хотят в Москву»: в Новосибирске оценили идею увеличения числа бюджетных мест в региональных вузах

Автор: Мария Гарифуллина

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Приемная кампания-2026 снова показала определенное неравенство между вузами Москвы, Санкт-Петербурга и остальными вузами

В июле 2026 года, на фоне вступительной кампании в вузах, возобновилась дискуссия о соотношении бюджетных мест в столичных и региональных университетах. Эксперты Президентской академии (РАНХиГС) предложили перераспределить бюджетные места в пользу регионов, чтобы снизить отток молодежи из регионов. По их оценкам, почти каждое второе бюджетное место в российских вузах приходится на Москву и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах количество бюджетных мест на тысячу выпускников школ в два-три раза ниже.

Инициатива вызвала активное обсуждение среди представителей высшей школы и абитуриентов. Infopro54 опросил новосибирских выпускников и их родителей. В экспресс-опросе приняли участие более 50 человек: выпускники двух классов новосибирской гимназии и их родители. Выяснилось, что дети не видят смысла в увеличении бюджетных мест в региональных вузах, они предпочли бы, чтобы этих мест стало больше в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас, несмотря на высокие конкурсы, они готовы бороться за места в столичных вузах.

— Дело не только в качестве образования, хотя это тоже важно. Новосибирские вузы никто сильно не критикует. Поступление в университеты Москвы и Питера — это способ выстроить более успешный карьерный трек. В Москве больше зарплаты, больше возможностей, поэтому если ты там учишься, само собой разумеется, что потом там и остаешься работать. Что касается Санкт-Петербурга, там зарплаты не такие, как в Москве, но это совсем другой город — красивый, интересный. Поэтому все туда и рвутся, — рассказал выпускник Алексей.

 

Среди опрошенных выпускников примерно 80% заявили, что планируют переехать из Новосибирска — либо через поступление в столичные вузы, либо в дальнейшем, выстраивая карьеру. Среди родителей мнения разделились примерно пополам. Многие родители поддерживают мотивированных детей с хорошими результатами ЕГЭ родители в решении побороться за места в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Много и тех, кто считает, что было бы лучше, если бы ребенок учился и работал в родном городе, но при условии, что у него потом будут возможности для профессионального роста, хорошей зарплаты и достойного уровня жизни.

— Я сама получала образование в НГТУ. Оно всегда котировалось и котируется, я очень люблю свой вуз, довольна качеством знаний. Но могу сказать, что современные дети по-другому выстраивают образовательную и профессиональную карьеру. Они смотрят в сторону столиц. Почти все высокобалльники хотят в Москву. Это видно и по моим детям, и по их одноклассникам. Все, у кого хорошие баллы по ЕГЭ, пользуются возможностью подать заявления онлайн в вузы других регионов. Новосибирский вуз, как правило, выбирается один, и он считается «запасным аэродромом». Большая часть заявлений подается именно в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, потому что считается, что обучение там — это трамплин к успешной карьере и высокой зарплате, — сказала в беседе c Infopro54 жительница Новосибирска Полина.

Другой собеседник редакции, отец выпускника одно из престижных новосибирских лицеев, подтверждает это наблюдение и говорит, что это очень печальная история о том, что люди уезжают из Новосибирска.

— Тут речь даже не про вузы. А про город, его экономику, рынок труда, возможности и социальную инфраструктуру. Многие из тех, кто здесь отучились, при первой возможности уезжают в Москву. И только увеличением бюджетных мест эту проблему не решить. Хотя в целом я за доступное высшее образование для всех, — говорит житель Новосибирска Сергей.

Эксперты напоминают: утверждение о том, что в регионах гораздо меньше бюджетных мест, чем в столичных вузах, не всегда справедливо. Если сравнивать, например, педагогические специальности, то в Новосибирске, как и в других регионах, количество бюджетных мест сопоставимо с московскими и петербургскими педагогическими вузами. Однако в классических университетах по ряду специальностей разница действительно есть. При этом важно учитывать и численность населения: Новосибирск и Москва — города разного масштаба.

Для наглядности Infopro54 приводит сравнительные данные по бюджетным местам (общее количество и по некоторых направлениям) на 2026 год в ведущих классических университетах страны.

Общее количество бюджетных мест в приемную кампанию-2026:

  • МГУ — 4085
  • СПбГУ — 2771
  • КФУ — 3911
  • НГУ — 1390

Физика:

  • МГУ — 372
  • СПбГУ — 72
  • КФУ — 60
  • НГУ — 119

Химия:

  • МГУ — 215
  • СПбГУ — 53
  • КФУ — 70
  • НГУ — 55

Лингвистика:

  • МГУ — 39
  • СПбГУ — 48
  • КФУ — 25
  • НГУ — 20

Юриспруденция:

  • МГУ — 305
  • СПбГУ — 59
  • КФУ — 110
  • НГУ — 26

Напомним, приемная кампания в вузы в 2026 году проходит с 20 июня. Прием заявлений на общий конкурс завершается 25 июля, публикация конкурсных списков запланирована на 27 июля, приказы о зачислении на основной этап выйдут 7 августа.

Ранее редакция рассказывала, что два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : ЕГЭ-2026 высшее образование Вузы Новосибирска

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