Вузы Новосибирска составили конкурсные списки на бюджет — до 98 человек на место

Российские высшие учебные заведения 27 июля опубликовали конкурсные списки на бюджетные места на основном этапе. Редакция Infopro54 изучила конкурсные списки на бюджетные места в пяти вузах Новосибирска. Точные конкурсные цифры станут известны в августе после зачисления тех, у кого есть приоритетное право. Но и по предварительным данным можно сделать некоторые выводы об уровне конкуренции.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) на направлении «Лингвистика» зафиксирован конкурс 43 человека на место при 20 бюджетных местах. На «Прикладной математике и физике (инженерия)» — 39 человек на место. На «Экономику» — 29 заявлений на место, на «Менеджмент» — 31. На «Физике (функциональной и экспериментальной)» конкурс составил 8,5 человека на место.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ): на направлении «Самолето- и вертолетостроение» — 27 человек на место, на «Искусственном интеллекте» — 25. На «Ядерной физике» конкурс составил 34 человека на место. При 25 бюджетных местах сюда подали заявления 866 человек.

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ): на «Биотехнологию» — 29 заявлений на место. «Ветеринария» — 6 человек на место, «Агрономия» — 8, «Агроинженерия» — 7, «Зоотехния» — 17.

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) на направлении «Информационная безопасность» при 23 бюджетных местах подано 2269 заявлений. Конкурс составил 98 человек на место.

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ): «Строительство» — 10 заявлений на место (202 места), «Реставрация» — 16,5 заявлений на место (16 мест), «Градостроительство» — 20 заявлений на место (15 мест).

Предварительные данные о конкурсе демонстрируют главный тренд приемной кампании 2026 года: конкуренция за бюджетные места стала более острой: выпускников школ больше, количество высокобалльников тоже увеличилось, средний балл ЕГЭ вырос.

Ранее редакция рассказывала, как выпускники новосибирских школ и их родители относятся к предложению об увеличении бюджетных мест в региональных вузах.