Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Вузы Новосибирска составили конкурсные списки на бюджет — до 98 человек на место

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Кто поступил, станет известно в августе

Российские высшие учебные заведения 27 июля опубликовали конкурсные списки на бюджетные места на основном этапе. Редакция Infopro54 изучила конкурсные списки на бюджетные места в пяти вузах Новосибирска. Точные конкурсные цифры станут известны в августе после зачисления тех, у кого есть приоритетное право. Но и по предварительным данным можно сделать некоторые выводы об уровне конкуренции.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) на направлении «Лингвистика» зафиксирован конкурс 43 человека на место при 20 бюджетных местах. На «Прикладной математике и физике (инженерия)» — 39 человек на место. На «Экономику» — 29 заявлений на место, на «Менеджмент» — 31. На «Физике (функциональной и экспериментальной)» конкурс составил 8,5 человека на место.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ): на направлении «Самолето- и вертолетостроение» — 27 человек на место, на «Искусственном интеллекте» — 25. На «Ядерной физике» конкурс составил 34 человека на место. При 25 бюджетных местах сюда подали заявления 866 человек.

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ): на «Биотехнологию» — 29 заявлений на место. «Ветеринария» — 6 человек на место, «Агрономия» — 8, «Агроинженерия» — 7, «Зоотехния» — 17.

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) на направлении «Информационная безопасность» при 23 бюджетных местах подано 2269 заявлений. Конкурс составил 98 человек на место.

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ): «Строительство» — 10 заявлений на место (202 места), «Реставрация» — 16,5 заявлений на место (16 мест), «Градостроительство» — 20 заявлений на место (15 мест).

Предварительные данные о конкурсе демонстрируют главный тренд приемной кампании 2026 года: конкуренция за бюджетные места стала более острой: выпускников школ больше, количество высокобалльников тоже увеличилось, средний балл ЕГЭ вырос.

Ранее редакция рассказывала, как выпускники новосибирских школ и их родители относятся к предложению об увеличении бюджетных мест в региональных вузах.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : высшее образование Вузы Новосибирска

92
0
0
Предыдущая статья
Как Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» помогает развивать Криводановку
Следующая статья
Новосибирск готовится принять Международный органный фестиваль в третий раз

В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утвержден новый перечень из 387 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Мэрия опубликовала соответствующий проект постановления, вносящий изменения в действующий список аварийного жилья. В обновленный перечень вошли адреса в разных районах города: на улицах Автогенной, Аренского, Бурденко, Добролюбова, Полярной, Портовой, Солидарности, а также на Бердском шоссе, Старом шоссе и других.

Расселение этих домов ведется в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются.

Читать полностью

Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

Читать полностью

В Академгородке отремонтируют 12 домов в границах достопримечательного места

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске согласован проект капитального ремонта общего имущества 12 многоквартирных домов в Советском районе. Все они расположены на территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Новосибирский Академгородок».

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанному в июле 2026 года, работы пройдут в домах по адресам: Морской проспект, 9, 15, 20, 28, 31, 40, 64, улица Академическая, 4, Детский проезд, 5 и 7, улица Жемчужная, 4 и 14. Проект разработан ООО «Центр Проект НСК» по заказу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

Читать полностью

Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области приняло решение о досрочном завершении третьей смены в детском лагере, расположенном на территории Искитимского района. Поводом для этого стали появившиеся в средствах массовой информации сведения о вспышке заболевания среди несовершеннолетних отдыхающих.

В ведомстве пояснили, что данная мера не является экстренной реакцией на случившееся, а носит исключительно профилактический характер. Основная цель — пресечь возможные риски и гарантировать безопасность детей в условиях летней оздоровительной кампании.

Читать полностью

В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

Читать полностью

Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Вещи, окружающие людей, постоянно меняются. Мебель стала более округлой и «тёплой», логотипы — проще и крупнее, а в интерфейсах появилось больше мягких цветов и живых анимаций. Это не случайность и не каприз моды. Как пояснил директор Института искусства НГПУ, кандидат искусствоведения Вячеслав Еськов, дизайн чутко реагирует на общественные процессы: страхи, надежды, экономические потрясения и смену ценностей. Понимание этой связи позволяет прогнозировать векторы развития мира.

Движущей силой дизайна выступают не технологии, а люди. Долгое время считалось, что главный закон дизайна — «форма следует за функцией». То есть сначала удобство, а потом красота. Сегодня этого недостаточно. Вещи и картинки — это не просто полезные предметы, они несут смыслы. Кресло, упаковка, иконка в смартфоне рассказывают о том, кто их создал и для кого.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость

Когда двор становится парком развлечений: в эко-квартале «На Кедровой» открыли детскую площадку

Общество

Вузы Новосибирска составили конкурсные списки на бюджет — до 98 человек на место

Промышленность

Как Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» помогает развивать Криводановку

Власть Недвижимость Общество

В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

Право&Порядок

Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Право&Порядок

Самолёт «Сибири» экстренно вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя

Бизнес

Больше 10 тысяч семей в Сибири решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера

Авто

Минпромторг расширил список машин для такси

ПСБ повысил ставки по популярным вкладам для физических лиц

Власть Недвижимость Общество

Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Финансы

Прибыль ВТБ в 1 полугодии составила 225,2 млрд рублей

Актуальный разговор Бизнес

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Власть Наука Недвижимость Технологии

Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Общество

В Академгородке отремонтируют 12 домов в границах достопримечательного места

Общество

Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском

Бизнес Власть

Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Общество

В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Общество

Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности